Sensacja stała się faktem. Legendarny trener oficjalnie odchodzi z polskiego klubu

W ostatnim sezonie Tauron Ligi siatkarki PGE Rysice Rzeszów solidnie spisały co najmniej bardzo dobrze. Dotarły aż do finału, ulegając ŁKS Łódź. W obecnych rozgrywkach zawodniczki Stephane'a Antigi także są faworytkami. Jak na razie radzą sobie bardzo dobrze. Po dziesięciu kolejkach zajmują drugie miejsce i do lidera Chemika Police tracą cztery punkty.

Stephane Antiga odchodzi z PGE Rysic Rzeszów. Klub wydał specjalne oświadczenie

Tym bardziej z zaskoczeniem przyjęto poniedziałkowe oświadczenie klubu. PGE Rysice Rzeszów ogłosiło, że sezon 2023/24 jest ostatnim dla Stephane'a Antigi w roli szkoleniowca klubu. 31 maja wygasa kontrakt Francuza i nie zostanie przedłużony. Jak na razie nie wiadomo, co z przyszłością trenera, choć wiele mówi się o zainteresowaniu ze strony włoskich klubów. Nie wiadomo też, kto zastąpi Antigę. Na konkretne informacje w tej sprawie z pewnością będziemy musieli poczekać kilka tygodni.

Francuz dołączył do polskiego klubu w maju 2019 r. Była to jego pierwsza przygoda z żeńską siatkówką - i to przygoda bardzo udana. Razem z siatkarkami wywalczył cztery wicemistrzostwa Polski, Puchar, a także dwa Superpuchary Polski. Dodatkowo drużyna radziła sobie przyzwoicie na arenie międzynarodowej - dwukrotnie dotarła do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Wcześniej Antiga z powodzeniem trenował siatkarzy. Od 2014 do 2016 r. prowadził reprezentację Polski, z którą wywalczył mistrzostwo świata. Później zasiadł na ławce trenerskiej Kanady (2017-2018), pracował też Onico Warszawa (2017-2019). Następnie przejął drużynę z Rzeszowa.

Antiga pozostanie na ławce trenerskiej do końca sezonu. To szansa na kolejne trofea

Mimo że jego przygoda z zespołem z Tauron Ligi dobiegnie końca już w maju 2024 roku, to zarówno trener, jak i jego zawodniczki oraz władze klubu wierzą, że uda im się pozytywnie zwieńczyć współpracę. "Wszyscy liczymy na dopisanie do niej kolejnych sukcesów w obecnym sezonie. Wszystkich fanów siatkówki zapraszamy natomiast do hali Podpromie - przed nami jeszcze wiele ważnych spotkań. Zróbmy na nich taką atmosferę, aby trenerowi jak najtrudniej było opuszczać Rzeszów, a wspomnienia trwały jeszcze przez wiele lat!" - napisał klub w oficjalnym oświadczeniu.

W kolejnym spotkaniu PGE Rysice Rzeszów zmierzą się z Pałacem Bydgoszcz. Mecz zaplanowano na piątek 15 grudnia na godzinę 17:30.