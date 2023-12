Nie żyje złoty medalista olimpijski. To był legendarny sukces dla kraju

Igrzyska olimpijskie z 1972 roku nie zapisały się najlepiej w pamięci polskich kibiców. Biało-Czerwoni zajęli dopiero 9. lokatę po zwycięstwie 3:0 (15:2, 15:7, 15:13) nad Kubą. O wiele lepiej tę imprezę zapamiętali japońscy fani. Wówczas ich drużyna wywalczyła złoto olimpijskie, pokonując w finale NRD 3:1. Co więcej, w całym turnieju nie doznała porażki. Jednym z bohaterów był Yasuhiro Noguchi. Niestety kilka godzin temu dotarły do nas smutne wieści w sprawie legendarnego siatkarza.

Nie żyje Yasuhiro Noguchi. Były siatkarz miał 77 lat. Znamy przyczynę jego śmierci

Jak donoszą media, Noguchi zmarł 29 listopada 2023 roku w szpitalu Edogawa w Tokio. Miał 77 lat. Z informacji przekazanych przez redakcję japońskiego bigname.jp wynika, że przyczyną śmierci była niewydolność nerek. W najbliższych dniach odbędzie się pogrzeb byłego siatkarza, podczas którego pożegna go żona, Ritsuko oraz najbliżsi.

Noguchi był jednym z największych japońskich talentów. Choć mierzył 187 cm, to znakomicie spisywał się w ataku. W związku z tym już w 1971 roku otrzymał powołanie do reprezentacji. "Był zawodnikiem, który potrafił przedrzeć się przez obronę rywali, a także popisywał się znakomitymi i pewnymi przyjęciami" - czytamy.

Bardzo dobrze radził sobie również w rywalizacji klubowej. Karierę rozpoczął w 1969 roku, kiedy to dołączył do Matsushita Electric (obecnie Panasonic). Mimo wszystko największe sukcesy święcił w kadrze narodowej. Choć wywalczył tylko jeden medal, to jakże cenny. Mowa o triumfie na igrzyskach olimpijskich. Do dziś pozostaje to jedyny złoty medal tej imprezy w dorobku japońskiej ekipy. Oprócz niego drużyna zdobyła też srebro (1968) i brąz (1964), ale wtedy Noguchi nie występował jeszcze w narodowych barwach.