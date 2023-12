Niepokojące informację ws. Bartosza Kurka. Co się stało w przerwie?

Dochodzą do nas niepokojące informacje w sprawie Bartosza Kurka. W niedzielę Polak zagrał w starciu z JT Thunders, ale nie dokończył meczu. Jakub Balcerzak przekazał, że siatkarz zszedł z drużyną po drugim secie do szatni i nie wrócił już później na parkiet. Obecnie nie wiadomo, dlaczego zawodnik przedwcześnie zakończył to spotkanie.

3 Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl