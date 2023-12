Stysiak gruchnęła o parkiet. Chwile grozy. Długo nie mogła się podnieść [WIDEO]

W sobotę Fenerbahce zmierzyło się z PTT w 11. kolejce tureckiej ligi. W ekipie ze Stambułu gra Magdalena Stysiak. Drużyna Polki wygrała pierwszego seta 26:24. W drugim również prezentowała się lepiej i pewnie dążyła do zwycięstwa.

Groźny upadek Magdaleny Stysiak

Przy stanie 11:6 dla Fenerbahce doszło do groźnej sytuacji z udziałem Stysiak. Polka próbowała dobiec do piłki i straciła równowagę, po czym upadła na parkiet. Nie wyglądało to najlepiej i zawodniczka nie mogła wstać. Długo leżała i trzymała się za bark. Po chwili zeszła z boiska.

Fani byli zaniepokojeni tym wydarzeniem i obawiali się poważnej kontuzji. Na szczęście zakończyło się jedynie na strachu. Portal Vsever przekazał, że Stysiak narzekała na ból barku po upadku i nie chciała kontynuować gry. Ze wstępnych badań wynika jednak, że nie doznała żadnej kontuzji. Wszyscy mogą zatem odetchnąć z ulgą.

W drugim secie Fenerbahce wygrało 25:12. W ostatniej partii siatkarki ze Stambułu również pokazały klasę i wygrały 25:17, triumfując w całym spotkaniu 3:0. Po 11 kolejkach Fenerbahce jest liderem tureckiej ligi z dorobkiem 31 punktów. Kolejny mecz rozegra już 6 grudnia. Tego dnia o godzinie 17:00 zmierzy się z Potsdam w Lidze Mistrzów.

Magdalena Stysiak trafiła do Fenerbahce w tym roku. Szybko stała się ważnym elementem w nowym klubie i świetnie spisywała się w pierwszych meczach. Ma za sobą również bardzo udany sezon reprezentacyjny. Wywalczyła z kadrą brązowy medal Ligi Narodów oraz kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Paryżu.