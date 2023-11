ZAKSA zagrała prawdziwy thriller! Resovia wygrywa pierwszy raz w LM od 6 lat [WIDEO]

Trwająca edycja Ligi Mistrzów siatkarzy rozpoczęła się dla polskich zespołów w zupełnie inny sposób. Asseco Resovia na inaugurację przegrała u siebie z francuskim Tours VB, a ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, czyli finaliści minionej edycji, rozpoczęli rywalizację od zwycięstw. We wtorek 28 listopada Jastrzębski wygrał drugi mecz - okazał się lepszy od VK Jihostroj Czeskie Budziejowice. Dzień później do gry ponownie weszły Resovia i ZAKSA.

Asseco Resovia Rzeszów z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów od... 6 lat!

Punktualnie o godzinie 18:00 Asseco Resovia rozpoczęła spotkanie ze słoweńskim ACH Volley Lublana. Już od początku pierwszej partii polski zespół budował sobie przewagę nad rywalami. Po kilkunastu minutach rywalizacji rzeszowianie prowadzili już czterema punktami. Taki stan utrzymał się do końca seta, który Resovia wygrała 25:21.

Przebieg drugiej i trzeciej partii był niemal identyczny, co pierwszej. Siatkarze z Podkarpacia dominowali, budowali w każdym z setów okazałe prowadzenie i ostatecznie wygrali odpowiednio 25:23 i 25:21. Tym samym ekipa Giampaolo Medeia odniosła pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Lidze Mistrzów. Co więcej, to pierwsza wygrana rzeszowian w tych rozgrywkach od dokładnie 2464 dni! Bardzo dobrze zaprezentowali się m.in. Michał Kędzierski oraz reprezentant Polski Karol Kłos.

Tabela grupy B:

Itas Trentino - 1 mecz, 3 pkt, sety 3:1 Tours - 1 mecz, 3 pkt, 3:1 Asseco Resovia Rzeszów - 2 mecze, 3 pkt, 4:3 ACH Lublana - 2 mecze, 0 pkt, 1:6

Niemiła niespodzianka w meczu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Porażka

Nieco inaczej potoczyły się losy meczu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z tureckim Ziraatem Bankasi. Choć mecz zapowiadał się niezwykle wyrównanie, to ostatecznie lepiej rozpoczęli go gospodarze z Bankasi. Pierwsza partia padła ich łupem, jednak rozstrzygała się na przewagi. Ziraat wygrał 26:24. Podobnie wyglądał drugi set. Do pewnego momentu gra toczyła się punkt za punkt, jednak w końcowej fazie partii trzypunktową przewagę wybudowali sobie gospodarze i ostatecznie wygrali 25:22.

ZAKSA doszła do głosu dopiero w trzecim secie. Po kilkunastu minutach prowadziła 14:12. Kilka chwil później przewaga wzrosła już do sześciu punktów. Ostatecznie kędzierzynianie wygrali 25:18 i mecz trwał. W czwartej partii polski klub potwierdził swoją przewagę i wygrywając 25: doprowadził do tie-breaka. W ostatniej partii górą byli jednak gospodarze, którzy wygrali 15:12, a cały mecz 3:2.

Tabela grupy A:

Ziraat Bankasi - 2 mecze, 5 pkt, sety 6:3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 2 mecze, 4 pkt, 5:4 Knack Roeselare - 2 mecze, 3 pkt, 4:3 Olympiakos - 2 mecze, 0 pkt, 1:6

W trzeciej kolejce Jastrzębski Węgiel zmierzy się z SVG Lueneburg (13.12, godz. 19:00), Asseco Resovia zagra z Itasem Trentino (13.12, godz. 18:00), a ZAKSA z belgijskim Knack Roeselare (13.12, godz. 20:30).