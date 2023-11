Wielki mecz Magdaleny Stysiak. Nie miała litości dla rodaczek. Ale miazga! [WIDEO]

We wtorek w siatkarskiej Lidze Mistrzów rywalizowali nie tylko mężczyźni, ale też kobiety. Do Łodzi przyjechało naszpikowane gwiazdami Fenerbahce na czele z Magdaleną Stysiak. Polka rozegrała przeciwko Budowlanym kolejny kapitalny mecz i znów została wybrana MVP meczu. 22-latka rozgrywa w barwach Fenerbahce bardzo dobry sezon, co jest bardzo dobrą wiadomością także z punktu widzenia reprezentacji Polski.

