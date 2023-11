Katastrofalna passa trwa. Polski klub sięgnął absolutnego dna

GKS Katowice znajduje się w głębokim kryzysie. Po raz ostatni wygrał 18 kwietnia 2023 roku, a więc przeszło siedem miesięcy temu. Wówczas w bezpośrednim starciu o 11. lokatę na koniec sezonu PlusLigi pokonał Skrę Bełchatów. Obecne rozgrywki rozpoczęły się jednak fatalnie dla siatkarzy z województwa śląskiego. Po 8. kolejkach zajmują przedostatnie, a więc 15. miejsce z dorobkiem... zaledwie jednego punktu. Szanse na pierwsze zwycięstwo mieli w poniedziałkowy wieczór, ale znów zawiedli. Co więcej, dostali "srogie lanie".

GKS Katowice zawodzi po raz kolejny. Nie widać końca problemów. Rywale bezlitośnie to wykorzystują

27 listopada GKS mierzył się na wyjeździe z AZS-em Olsztyn. Początek spotkania nie zwiastował tak słabego występu gości. Choć gospodarze szybko wypracowali sobie czteropunktową przewagę (4:0), to mimo wszystko rywale byli w stanie odrobić straty. Ostatecznie doprowadzili nawet do remisu 8:8, a później gra toczyła się punkt za punkt, ale do czasu.

Od stanu 13:13 AZS znów zaczął odskakiwać siatkarzom GKS-u. Znakomicie w polu serwisowym spisywał się Nicolas Szerszeń, który bombardował przeciwników zagrywkami i zaliczył też kilka asów. W pewnym momencie na tablicy wyników było 20:14 dla gospodarzy. Takiej przewagi nie dali już sobie wyrwać i finalnie wygrali 25:18.

W drugim i trzecim secie znów był podobny scenariusz. Najpierw wyrównana gra, która trwała do połowy partii, a następnie AZS budował przewagę. Za każdym razem drużyna z Katowic nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na ataki rywali. Ostatecznie obie odsłony rywalizacji zakończyły się wynikiem 25:16 dla ekipy z Olsztyna.

GKS nawet nie zagroził AZS-owi. Kolejna sroga lekcja

Tym samym AZS odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie i awansował na dziewiątą lokatę (11 pkt). Z kolei GKS pozostał na 15. miejscu i niemal szoruje po dnie (1 pkt). Wygrał tylko pięć setów przy aż 24 straconych, co pokazuje skalę kryzysu. Najbliżej zwycięstwa zespół z Katowic był 5 listopada, kiedy to zmierzył się z Wartą Zawiercie. Wówczas przegrywał 0:2, ale odrobił stratę i doprowadził do tie-breaka. W nim ostatecznie uległ rywalom, ale mimo to zdobył cenny punkt.

Niżej w tabeli znajdują się tylko Czarni Radom, którzy w ostatnich 33 meczach ponieśli aż 32 porażki. Szanse na przełamanie i pierwsze zwycięstwo GKS będzie miał już w piątek 1 grudnia o godzinie 17:30. Tego dnia podejmie Norwid Częstochowa.