Były mistrz olimpijski przesadził i został skazany za podżeganie do zamachu na głowę państwa

Wallace de Souza na początku roku przeprowadził w mediach społecznościowych haniebną ankietę dotyczącą ataku na prezydenta Brazylii. Potem musiał się z tego gęsto tłumaczyć, został także ukarany przez władze sportowe. Sprawa trafiła też do sądu, gdzie niedawno zapadł wyrok. Jest on niekorzystny dla brazylijskiego siatkarza. "To działanie mogłoby zachęcić do faktycznego popełnienia czynu, błędne uzasadniając "wolę większości"" - przekazano w uzasadnieniu.

