Polski klub zdemolował rywala w Europie. Reprezentant Polski dał popis

Warta doskonale zna tego przeciwnika. Przed rozgrywanym w czwartek 23 listopada meczem mierzyli się z nim już cztery razy i zawsze wygrywali. W 2019 pokonali Bułgarów w 1/16 Challenge Cup (3:0 i 3:2), a rok temu wygrali z nimi w fazie grupowej Ligi Mistrzów (3:0 i 3:1).

Warta Zawiercie wykorzystała problemy rywala. Pogrom w drugim secie

Przed meczem Polacy byli stawiani w roli zdecydowanych faworytów. Wszystko przez problemy, z którymi od jakiegoś czasu musi mierzyć się Hebar Pazardżik. Klub popadł w wielkie problemy finansowe, przez co niektórzy zawodnicy już rozwiązali z nim umowy. W Sosnowcu, gdzie rozgrywany był dzisiejszy mecz zabrakło również... trenera Jacopo Massariego. Oficjalnie przez problemy zdrowotne.

Choć w pierwszym secie przewagę mieli Polacy, to był on jednak dość wyrównany i przewagę udało się zyskać dopiero w końcówce, gdzie od stanu 21:19 udało im się zdobyć cztery punkty z rzędu. Za to w drugim secie Warta złapała dobry rytm i brutalnie rozprawiła się z Bułgarami. Ostatecznie wygrała go aż 25:13! Po tym siatkarze Hebaru Pazardżik już nie dali rady się podnieść. W ostatnim secie nie przegrali wprawdzie tak wysoko, ale przewaga polskiego zespołu była zdecydowana i większą jego część wynosiła przynajmniej pięć punktów. Ostatecznie Warta wygrała go 25:18, a cały mecz 3:0. Rewanż odbędzie się 29 listopada o godzinie 18:00.

Najlepszym graczem tego spotkania wybrano Mateusza Bieńka, zdobywcę 10 punktów w tym pojedynku. Reprezentant Polski wraca po kontuzji, a dzisiejszy tytuł MVP był dla niego pierwszym w barwach Warty Zawiercie.

Czwartek nie był jednak idealny dla polskich klubów. W Lidze Mistrzów zawiodła Asseco Resovia Rzeszów, która poniosła sensacyjną porażkę w meczu z francuskim Tours. To jedyna drużyna z naszego kraju, która zaliczyła falstart w tych rozgrywkach. Zarówno ZAKSA Kędzierzyn Koźle jak i Jastrzębski Węgiel pokonały swoich przeciwników. W 1/16 finału Challenge Cup zwycięstwo odniósł też Projekt Warszawa.