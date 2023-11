Gigantyczna sensacja w meczu Resovii w Lidze Mistrzów! Akcja sezonu Zatorskiego [WIDEO]

Asseco Resovia Rzeszów w czwartek zainaugurowała rozgrywki grupowe w siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety zaczęła od falstartu. W konfrontacji z francuskim Tours VB miała być murowanym faworytem. Sytuację skomplikowała sobie już po dwóch pierwszych setach, a na ostatniej prostej poległa w walce o tie-breaka. Pregrała 1:3 (22:25, 23:25, 25:21, 21:25).

Fatalny początek Resovii w Lidze Mistrzów. Dwa oddane sety i spore problemy

Początek meczu wcale nie zwiastował kłopotów. Obie drużyny grały bardzo wyrównaną partię. Goście z Francji potrafili odskoczyć na dwupunktową przewagę, ale Resovia szybko odrabiała. Remis utrzymywał się do stanu 16:16. Wtedy do głosu doszedł Neto. Najpierw skończył akcję, a potem sprawiał mnóstwo kłopotów na zagrywce. Tours odskoczyło na 20:17 i trener Giampaolo Medei wziął czas. Rzeszowianie wrócili do dobrego grania. Punkt w kuriozalnych okolicznościach zdobył nawet... libero Paweł Zatorski. Przebił piłkę spod samej bandy, ale rywale w ogóle nie zareagowali i tylko przyglądali się, jak piłka spada po ich stronie.

Dzięki temu gracze Resovii doszli rywala na jeden punkt, ale nie postawili kropki nad i. W końcówce znów dali się zaskoczyć i przegrali 22:25. Decydujący punkt po kontrataku zdobył Pothron, który przez cały set trzymał bardzo wysoką skuteczność. Podrażniona Resovia mocno odpowiedziała na początku kolejnej partii. Szybko wyszła na 3:0 i dwa razy zablokowała Pothrona. Później długo trzymała trzy, czteropunktową przewagę, ale Tours sukcesywnie odrabiało stratę. Rzeszowianie prowadzili już 18:15, by po chwili dać Francuzom wyrównać na 20:20. W decydującej fazie po raz kolejny zawiedli. Od stanu 22:22 już nie zapunktowali. Najpierw ataku nie skończył Louati, na czym skorzystał Neto, a potem dobili ich Parkinson oraz Pothron i skończyło się wynikiem 23:25.

Resovia walczyła o tie-breaka. Wielka wpadka na start Ligi Mistrzów

Resovia znalazła się pod ścianą, ale potrafiła odpowiednio zareagować. W ataku coraz lepiej zaczął spisywać się Stephane Boyer, a kroku dotrzymywali mu Kochanowski i Defalco. W pewnym momencie po asie serwisowym Kochanowskiego Resovia odskoczyła aż na sześć punktów (18:12). Francuzi poprosili o czas i zupełnie wybili ją z rytmu. Odrobili sporą część strat. Przegrywali już tylko 20:21, ale historia z dwóch poprzednich setów się nie powtórzyła. Resovia podkręciła tempo, wygrała do 21 i pozostała w grze. Set zakończył się pięknym atakiem Boyera i blokiem na Mendezie.

Gospodarze odzyskali wiarę w zwycięstwo. Czwarty set początkowo toczył się punkt za punkt. Francuzi odskoczyli na dwa punkty (10:12), ale Resovia odpowiedziała. Odrobiła straty i sama wyszła na dwa punkty przewagi. Prowadziła 20:18 i wydawało się, że pewnie zmierza po tie-brak. Niestety w końcówce wróciły demony z dwóch pierwszych partii. Kapitalnie na zagrywce spisywał się Prevert, do tego doszły fatalne błędy Klemena Cebulja i Tours sensacyjnie odwróciło losy seta. Wygrało 25:21 i cały mecz 3:1.