ZAKSA mogła mieć deja vu. Wymęczona wygrana na start LM

Klubowy sezon w siatkówce ruszył na dobre. W PlusLidze niepokonane zostały tylko dwa zespoły - to Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. Teraz jednak rozpoczyna się rywalizacja w Lidze Mistrzów, gdzie tytułu będzie bronić ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski trafili do grupy A, w której zagrają z Olympiakosem Pireus, belgijskim Roeselare oraz tureckim Ziraat Bankasi. Prawdopodobnie najbardziej zacięta będzie rywalizacja z zespołem z Turcji.

ZAKSA celuje w awans do finału Ligi Mistrzów, ale na starcie rozgrywek trener Tuomas Sammelvuo nie ma pełnego składu do dyspozycji - brakuje m.in. Marcina Janusza czy Wojciecha Żalińskiego. Kibice mogli dostrzec kilka znajomych twarzy w Olympiakosie. Trenerem jest Daniel Castellani, który zdobył mistrzostwo Europy z Polską w 2009 roku. W składzie znajduje się Alan Pajenk (ex Jastrzębski Węgiel) czy Toncek Stern (dawniej BKS Visla Bydgoszcz).

Zaczęło się od wpadki. Potem już było lepiej. ZAKSA mogła mieć deja vu

Spotkanie zaczęło się od zepsutej zagrywki ze strony gości. Początek był bardzo wyrównany. Świetnym zagraniem przy stanie 8:9 popisał się Radosław Gil, który zagrał jedną ręką na prawą stronę i uwolnił w ten sposób atak Łukasza Kaczmarka. ZAKSA wypracowała sobie czteropunktową przewagę, natomiast nie zdołała tego utrzymać do końca. Pojawiały się błędy, a też współpraca Gila z Bartoszem Bednorzem nie wyglądała tak, jak powinna. Olympiakos w końcówce zyskał dwa punkty przewagi i utrzymał je do końca seta, wygrywając go 25:23.

Tym samym mogły wrócić wspomnienia z poprzedniego sezonu, gdy ZAKSA męczyła się z czeskim VK Karlovarsko. W drugim secie wicemistrzowie Polski grali już zdecydowanie lepiej. Poprawiła się m.in. ich skuteczność w ataku, lepiej kędzierzynianie też wyglądali w obronie. Spore problemy sprawiał im Stern czy Rafail Koumentakis, natomiast jak ZAKSA wypracowała sobie większą przewagę, to już utrzymała ją do końca. Drugi set gospodarze wygrali 25:20, a formalności dokonał Andreas Tavkam po ataku Kaczmarka.

Co za zjazd ZAKSY w trzecim secie. Zmarnowała siedmiopunktową (!) przewagę

Na starcie trzeciego seta pojawiło się kilka zepsutych zagrywek. Uderzenia rywali w siatkę i zepsuty atak Sterna pomogły ZAKSIE wypracować trzy punkty przewagi, ale szybko z wyniku 10:7 dla ZAKSY zrobił się remis 10:10. Znów było widać mnóstwo nerwowości w grze. ZAKSA w końcu zaczęła korzystać ze swojej silnej broni, czyli pojedynczego bloku, z którego korzystali Kaczmarek i Bednorz. Było prowadzenie 23:16, ale Olympiakos wygrał potem siedem kolejnych punktów.

- Zapomnijcie o przeszłości, skupcie się na tym, co jest teraz - apelował trener Sammelvuo do zawodników w przerwie. Ostatecznie ZAKSA wygrała seta na przewagi 28:26 po asie serwisowym od Aleksandra Śliwki. Wicemistrzom Polski spadł kamień z serc, bo mogło się to skończyć kompromitacją.

Wielki powrót ZAKSY w czwartym secie. Grecy nie doprowadzili do tie-breaka

Na starcie czwartej partii pojawiło się wiele błędów, z czego skorzystał Olympiakos. Grecy przez dłuższy czas utrzymywali cztery-pięć punktów przewagi, natomiast ZAKSA stopniowo odrabiała straty. Zaczęło się od kapitalnego pojedynczego bloku Jakuba Szymańskiego, a potem Oliva trafił w antenę i w innej akcji został potrójnie zatrzymany. Olympiakos protestował przy punkcie na 16:17, natomiast okazało się, że Travica popełnił błąd techniczny. ZAKSA zdołała wyrównać, a po kontrze Kaczmarka objęła prowadzenie.

Set ostatecznie rozstrzygał się na przewagi. Świetną akcją popisali się Szymański z Dmytro Paszyckim, którzy w podwójnym bloku zatrzymali Sterna. Grecy mieli aż trzy piłki setowe, ale żadnej z nich nie wykorzystali. ZAKSA zakończyła spotkanie po czwartym meczbolu i uderzeniu Davida Smitha z drugiej piłki, choć sędziowie jeszcze sprawdzali tę sytuację po ostatnim gwizdku. Gospodarze wygrali seta 31:29 i cały mecz 3:1. W końcówce Tym samym ZAKSA zaczyna zmagania w grupie od zwycięstwa.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Olympiakos Pireus 3:1 (23:25, 25:20, 28:26, 31:29)