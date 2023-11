Stysiak show! Polka bohaterką swojej drużyny. Najlepsza

Siatkarki Fenerbahce Stambuł nie zatrzymują się w tym sezonie. Wygrały w sumie osiem z dziewięciu ligowych spotkań.

Stysiak dała zwycięstwo swojej drużynie

Fenerbahce było faworytem starcia z Sariyerem i nie zawiodło. Pewnie wygrało spotkanie 3:0, każdy set zakończył się wynikiem 25:14. Wiodącą postacią była Magdalena Stysiak, która w całym meczu zdobyła 13 punktów. Jednocześnie została najlepiej punktującą zawodniczką.

Polska atakująca miała 42 proc. skuteczności w ataku. Na 26 ataków 11 z nich zakończyło się zdobyciem punktu. Stysiak dołożyła do tego dwa punkty zdobyte blokiem.

Fenerbahce jest wiceliderem ligi tureckiej z dorobkiem 25 punktów. Wyżej jest tylko Vakifbank Stambuł, który ma komplet zwycięstw i jeden punkt więcej. Podium uzupełnia Eczacibasi z Martyną Czyrniańską w składzie. To też jedyny zespół, który pokonał Fenerbahce w tym sezonie ligowym.

Zespół ze Stambułu jest też niepokonany w Lidze Mistrzyń. W pierwszych dwóch meczach fazy grupowej rozgrywek nie stracił ani jednego seta. 28 listopada zagra z Budowlanymi Łódź.

Trenerem Fenerbahce jest selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek, Stefano Lavarini. Ostatnio Stysiak wypowiedziała się nt. Włocha w bardzo ciepłych słowach.

- Mogę powiedzieć, że go uwielbiam. Stefano jest wspaniałym człowiekiem, mamy do siebie ogromne zaufanie i świetnie się dogadujemy. Wymaga ode mnie bardzo dużo, ale to mi się podoba, bo na pewno przyniesie efekty w reprezentacji. Obie strony wiedzą, czego od siebie oczekiwać i należy w tym szukać samych plusów - mówiła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".