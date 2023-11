Hit nad hity w PlusLidze. Jest nowy lider! [WIDEO, TABELA]

Zarówno Trefl Gdańsk, jak i Projekt Warszawa po sześciu kolejkach PlusLigi byli w czołówce tabeli. Gdańszczanie w ostatniej kolejce ograli na wyjeździe Skrę Bełchatów, a siatkarze ze stolicy po tie-breaku okazali się lepsi od Bogdanki Luk Lublin. Przed sobotnim hitem Trefl był trzeci w tabeli, a Projekt plasował się lokatę wyżej. Spotkanie zgromadziło na trybunach ponad sześć tysięcy kibiców w tym m.in. prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz czy posła na Sejm RP Jacka Karnowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GiEK Skra nadal w kryzysie. Mateusz Poręba: Nie jesteśmy zadowoleni

PlusLiga ma nowego lidera. Trefl Gdańsk znów lepszy w hicie!

Spotkanie rozpoczęło się nieco lepiej dla Projektu Warszawa, który po kilku minutach prowadził już trzema punktami. Trefl bardzo szybko doprowadził do wyrównania, na co wpłynęły m.in. kapitalne zagrywki Jana Martineza Franchiego. Przy stanie 9:9 trener gości zdecydował się ściągnąć z boiska Artura Szalpuka, który miał ogromne problemy w przyjęciu. W kolejnej części seta gra toczyła się punkt za punkt. Ostatecznie partia zakończyła się wygraną gości 26:24.

Druga partia rozpoczęła się również od kilku punktów przewagi, ale tym razem Trefla Gdańsk. Po kilku minutach był już remis, a gra znów była bardzo wyrównana. Do czasu. Od wyniku 11:11 gdańszczanie zaczęli ponownie budować przewagę. Duża była w tym rola świetnego serwisu Mikołaja Sawickiego. Jedną z piłek posłał z prędkością 140 km/h, co zdaniem komentatorów jest rekordem ligowym! W pewnej chwili gospodarze prowadzili już 19:16. Warszawianie jednak się nie poddali i zdołali wyrównać, co zwiastowało emocje w końcówce. To właśnie Projekt okazał się lepszy w tej partii, wygrywając 25:23 i prowadził w meczu już 2:0.

Trzecia partia zaczęła się źle dla gospodarzy, którzy przegrywali po czterech akcjach już 0:4. Z minuty na minutę Projekt powiększał przewagę i pewnie zmierzał po wygraną w całym spotkaniu. Tak też się stało. Warszawianie wygrali 25:19, a w całym meczu 3:0 i zostali nowym liderem PlusLigi. Trefl utrzymał trzecie miejsce.

Tabela PlusLigi po meczu Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa

Projekt Warszawa - 7 meczów, 20 pkt, 21:4 Jastrzębski Węgiel - 6 meczów, 18 pkt, 18:3 Trefl Gdańsk - 7 meczów, 16 pkt, 17:8 Asseco Resovia - 7 meczów, 13 pkt, 17:10 Aluron CMC Warta - 6 meczów, 12 pkt, 15:8 Bogdanka Luk Lublin - 6 meczów, 12 pkt, 16:11 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 6 meczów, 11 pkt, 13:10 Ślepsk Maslow Suwałki - 6 meczów, 9 pkt, 10:10 AZS Olsztyn - 6 meczów, 8 pkt, 10:13 Cuprom Lubin - 6 meczów, 8 pkt, 10:12 Stal Nysa - 6 meczów, 7 pkt, 11:15 Barkom - 6 meczów, 5 pkt, 7:15 Skra Bełchatów - 5 meczów, 4 pkt, 9:13 Norwid Częstochowa - 6 meczów, 3 pkt, 5:16 GKS Katowice - 6 meczów, 1 pkt, 4:18 Czarni Radom - 6 meczów, 0 pkt, 1:18

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 0:3 (24:26, 23:25, 19:25)