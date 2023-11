Wrze w polskiej siatkówce. Śliwka wywiera presję na PZPS

Ostatnio wiele mówi się na temat problemów zdrowotnych siatkarzy. W trakcie Superpucharu Polski kontuzji doznali Marcin Janusz oraz Łukasz Kaczmarek. Ponadto niedługo później na uraz narzekał także Daniel Chitigoi. W związku z tym zawodnicy coraz więcej mówią o zbyt dużym natężeniu meczów i domagają się zmian.

Aleksander Śliwka wypowiedział się na temat zmian w siatkówce

I powoli one nadchodzą. W rozmowie z portalem PlusLiga.pl Aleksander Śliwka powiedział, że cieszą go doniesienia na temat planowanych przez FIVB oraz CEV zmian w kalendarzu reprezentacyjnym, które mogą pozytywnie wpłynąć na zdrowie i formę zawodników.

- W latach bez igrzysk olimpijskich będą rozgrywane tylko dwa turnieje w sezonie kadrowym, trudniej będzie tylko w 2028 roku, gdy po igrzyskach mają się odbyć jeszcze mistrzostwa Europy. Od 2025 do 2027 roku będą rozgrywane w każdym sezonie tylko Liga Narodów i mistrzostwa Europy czy świata. Taka decyzja oznacza, że będzie sporo więcej czasu na granie w ligach, w porównaniu z obecną sytuacją - powiedział zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Niedawno prezes PZPS Sebastian Świderski powiedział, że planuje zmniejszyć PlusLigę z 16 do 14 drużyn. Dzięki temu w sezonie byłoby mniej meczów, a zawodnicy mieliby więcej czasu na odpoczynek i regenerację. Śliwka dodał, że to również dobry kierunek i stwierdził, że liga może na tym wiele zyskać.

- Dodatkowo, jeśli PlusLiga zostanie zmniejszona do 14 ekip, to zostaną jeszcze ekstra cztery wolne terminy. To wszystko razem, w naszej ocenie, przełoży się na wyższą jakość spotkań i wpłynie pozytywnie na nasze zdrowie. Mamy w tej chwili w naszej lidze wszystkie mecze w telewizji, ale nie wiem, czy kibice są fanami spotkań, w których brakuje w jednej ekipie trzech, a w drugiej czterech zawodników. Nie ma dziś czasu, żeby się podleczyć, wykurować, gdy gramy cały czas dwa spotkania w tygodniu, więc często muszą wybiegać na boisko zawodnicy inni, dużo jest rotacji w składach - dodał.

Problemy zdrowotne siatkarzy to duży problem również dla Nikoli Grbicia. Już w przyszłym roku reprezentację Polski czeka rywalizacja na igrzyskach olimpijskich, a selekcjoner z pewnością chciałby mieć do dyspozycji wszystkich najważniejszych siatkarzy.