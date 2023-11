Poseł ma ponad 400-metrowy dom. A na koncie? Niewiarygodna kwota

Paweł Papke zakończył sportową karierę w 2010 roku, po trzech sezonach w Resovii Rzeszów. Atakujący od razu zainteresował się światem polityki i już w 2011 roku otrzymał mandat poselski z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Od tego momentu za każdym razem skutecznie ubiega się o reelekcję, a teraz zaczął już czwartą kadencję w sejmie.

Paweł Papke ma nieruchomość o wielkości 400 metrów kwadratowych

Jak informują WP Sportowe Fakty, niedawno do sieci trafiło oświadczenie majątkowe Papke z dnia 8 września. Według panujących zasad kwoty umieszczone w tym oświadczeniu powinny być zgodne z prawdą. W rubryce "środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej" wpisał on jedynie pięć tysięcy złotych. Co ciekawe, Papke wskazał, że dostaje 100 tys. zł uposażenia jako poseł oraz dietę parlamentarną (34 tys. zł). Pozostaje także członkiem zarządu PZPS.

Wrażenie mogły z kolei zrobić wartości, dotyczące nieruchomości byłego siatkarza. Z oświadczenia wynika, że jest on właścicielem domu o powierzchni aż 423 metrów kwadratowych, którego wartość wynosi 1,4 miliona złotych. Dom stoi na działce o powierzchni ponad 1402 metrów kwadratowych, wycenianej na 250 tysięcy złotych.

Papke ma na koncie wiele sukcesów. W latach 1996-2003, kiedy był zawodnikiem Mostostalu Kędzierzyn-Koźle, wywalczył pięć mistrzostw Polski. W 2003 roku zanotował też spore osiągnięcie w rozgrywkach europejskich, zajmując trzecie miejsce w Lidze Narodów. Później reprezentował jeszcze barwy AZS-u Olsztyn i Resovii Rzeszów, a dodatkowo ma na koncie 149 występów w reprezentacji Polski.