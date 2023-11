Stysiak będzie miała nowego trenera? Lavarini może zmienić klub

Stefano Lavarini tchnął nowego ducha w polską reprezentację siatkarek, co w poprzednim roku zaowocowało awansem do ćwierćfinału mistrzostw świata. Ostatnie miesiące były idealnym dowodem na to, że Polki wróciły do światowej czołówki. Nasze zawodniczki wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów i awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Od tego roku włoski szkoleniowiec łączy pracę z kadrą z prowadzeniem tureckiego Fenerbahce.

REKLAMA

Zobacz wideo Był konflikt? Probierz tłumaczy zmiany w sztabie szkoleniowym

Lavarini może opuścić Fenerbahce po sezonie. Wieszczą głośną zamianę

W barwach jednego z najlepszych klubów w Europie Lavarini pracuje między innymi z atakującą reprezentacji Polski. Magdaleną Stysiak. Początek "polskiego" duetu w Turcji jest bardzo udany, jednak jak donoszą tamtejsze media, wszystko może skończyć się już po tym sezonie. Według informacji portalu voleybolmagazim.com po zakończeniu rozgrywek ligowych może dojść do zmiany trenera. Lavarini miałby przejąć Imoco Conegliano z Joanną Wołosz, a do Stambułu miałby się przenieść Daniele Santarelli.

- Według krążących plotek, wymiana dwóch głównych trenerów jest na porządku dziennym, co oznacza, że Stefano Lavarini przejmie Imoco Volley Conegliano w przyszłym sezonie, podczas gdy Daniele Santarelli przejmie Fenerbahçe Opet - czytamy na portalu oraz w poście w mediach społecznościowych.

Santarelli prowadzi drużynę mistrzyń Włoch od 2017 roku. W tym czasie wywalczył z nią mnóstwo sukcesów, w co spory wkład miała też rozgrywająca reprezentacji Polski. Dodatkowo Włoch od tego roku jest też selekcjonerem reprezentacji Turcji, z którą zdobył złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy, a także wywalczył awans na igrzyska olimpijskie.

Na ten moment nie są to oficjalne informacje. Ewentualne przejście Lavariniego do Conegliano oznaczałoby dla trenera powrót do ligi włoskiej. Do Fenerbahce przeszedł on bowiem po trzyletniej współpracy z Igor Gorgonzola Novarą.