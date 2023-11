Co za emocje! Wlazły bohaterem dnia. Tak wygląda tabela PlusLigi. Nowy lider

W rozpoczętym niedawno sezonie PlusLigi jednym z lepszych zespołów jest aktualnie Trefl Gdańsk. Przed startem wtorkowych spotkań gdańszczanie zajmowali trzecie miejsce w tabeli z zaledwie jedną porażką na koncie. Dobrze dysponowana jest także ZAKSA, która przegrała tylko dwukrotnie. Z kolei na przeciwległym biegunie plasują się wtorkowi rywale tych drużyn GKS Katowice oraz dość niespodziewanie Skra Bełchatów.

Trefl Gdańsk pokonał Skrę i jest nowym liderem PlusLigi. Mariusz Wlazły uhonorowany

Mimo słabszej formy zespołu z Bełchatowa hitowe starcie z Treflem zapowiadało się niezwykle pasjonująco. Przed spotkaniem uhonorowany został Mariusz Wlazły, który kilka miesięcy temu zakończył karierę, a przed laty występował w Bełchatowie. Od początku meczu to jednak goście z Wybrzeża minimalnie przeważali, co patrząc na tabelę, nie było żadnym zaskoczeniem. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się ich zwycięstwem 26:24. Z kolei w drugim secie po pasjonującej końcówce gdańszczanie wygrali 28:26.

Trzecia, jak się później okazało ostatnia, partia rozpoczęła się lepiej dla Skry, która w pewnym momencie miała nawet cztery punkty przewagi nad Treflem. Ostatecznie gdańszczanie ostro zabrali się do odrabiania strat, jednak nie odwrócili losów seta, przegrywając go 25:20. W czwartej partii nie dali jednak już żadnych szans Skrze i wygrali do 16, a cały mecz 3:1. Tym samym Trefl został nowym liderem tabeli!

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle momentami się męczyła. GKS Katowice wciąż bez zwycięstwa

W pierwszym wtorkowym starciu ZAKSA podjęła u siebie GKS Katowice, który liczył na pierwsze zwycięstwo w sezonie. I rzeczywiście goście mieli momenty dobrej gry - zwłaszcza w inauguracyjnej partii, w której kędzierzynianie wygrali na przewagi 28:26! W drugim secie gospodarze nie pozostawili jednak katowiczanom żadnych złudzeń i wygrali aż do 15.

Kiedy wydawało się, że ZAKSA pewnie zmierza po wygraną 3:0... GKS dość nieoczekiwanie wygrał seta. Tym razem to właśnie goście byli skuteczniejsi i wygrali seta 25:21. W czwartej partii niespodzianki jednak nie sprawili i gospodarze wygrali 25:23, a cały mecz 3:1. Tym samym GKS Katowice wciąż pozostaje bez ligowego zwycięstwa, a ZAKSA wciąż jest w czołówce, choć do podium traci cztery punkty.

Tabela PlusLigi po wtorkowych meczach:

1. Trefl Gdańsk - 6 meczów, 16 pkt, 17:5

2. Projekt Warszawa - 5 meczów, 15 pkt, 15:2

3. Jastrzębski Węgiel - 5 meczów, 15 pkt, 15:3

4. Bogdanka Luk Lublin - 5 meczów, 11 pkt, 14:8

5. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 6 meczów, 11 pkt, 13:10

6. Aluron CMC Warta Zawiercie - 5 meczów, 9 pkt, 12:8

7. Ślepsk Malow Suwałki - 5 meczów, 9 pkt, 10:7

8. Asseco Resovia - 5 meczów, 8 pkt, 11:8

9. Stal Nysa - 5 meczów, 6 pkt, 9:12

10. AZS Olsztyn - 4 mecze, 5 pkt, 7:9

11. Barkom - 5 meczów, 5 pkt, 7:12

12. Cuprom Lubin - 5 meczów, 5 pkt, 7:12

13. Skra Bełchatów - 5 meczów, 4 pkt, 9:13

14. Norwid Częstochowa - 5 meczów, 3 pkt, 4:13

15. GKS Katowice - 6 meczów, 1 pkt, 4:18

16. Czarni Radom - 5 meczów, 0 pkt, 1:15

W środę czekają nas kolejne spotkania. Najciekawiej zapowiada się starcie Projektu Warszawa z Bogdanką Luk Lublin. Początek o 21:00.