Alarm dla najlepszych polskich siatkarzy. "Niebezpiecznie balansujemy na krawędzi"

Sobotnią przegraną 0:3 Grupy Azoty Zaksy z Asseco Resovią można byłoby uznać za wielką niespodziankę, gdyby nie to, że przyjechała do Rzeszowa w dziesięcioosobowym składzie, atakujący wystąpił na przyjęciu, środkowy na ataku, a za rozegranie odpowiadał siatkarz, który dwa dni wcześniej po raz pierwszy trenował z drużyną. To efekt wielkich kłopotów zdrowotnych trzykrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów, które dopadły ich na początku sezonu. We wtorkowym spotkaniu z GKS-em Katowice (3:1) sytuacja kadrowa była już nieco lepsza, ale wciąż pozostawia sporo do życzenia. Kontuzje nie omijają także innych zespołów, ale to występujący w ekipie z Kędzierzyna-Koźla przemęczeni kadrowicze najgłośniej apelują o zmiany. Trener przygotowania fizycznego reprezentacji Polski i Zaksy Piotr Pietrzak w rozmowie ze Sport.pl ostrzega, że przy dużej liczbie i częstotliwości grania trzeba mocno uważać, by nie zrobić kroku za daleko.

REKLAMA

Zobacz wideo "To nie miało prawa się wydarzyć". Aleksander Śliwka zaskoczony po zdobyciu AL-KO Superpucharu Polski

Agnieszka Niedziałek: Trener przygotowania fizycznego to obecnie najtrudniejsza rola w Zaksie?

Piotr Pietrzak: Z perspektywy miejsca, w którym jesteśmy i liczby urazów, które mamy w drużynie na pewno nie jest to fajny ani miły moment. Natomiast kontuzje są częścią sportu. Wiadomo, chcemy robić wszystko, by było ich jak najmniej, a teraz nastąpiła chyba kumulacja wszelkiego złego losu i nieszczęść. Ważne, by to przetrwać i powoli wyjść na prostą.

Na ile to kwestia pecha, a na ile można się było tego spodziewać, mając na uwadze intensywność poprzedniego sezonu klubowego, potem kadrowego i teraz kolejnego w klubie?

Wspomniałem już chyba w jakimś wywiadzie, że nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować stopnia zmęczenia i ryzyka urazu wśród zawodników przy tak natężonym kalendarzu, przy tylu spotkaniach. Czy to w klubie, czy w reprezentacji, czy też u graczy łączących występu na obu polach. W przypadku tych ostatnich okres regeneracji pomiędzy sezonami nie jest stuprocentowy – zarówno po grze w klubie, jak i po powrocie z kadry. Ciężko mi się odnieść do tej fali urazów, które się zdarzają wśród zawodników, którzy nie są związani z reprezentacją. To jest bardzo zastanawiające. Myślę, że wszyscy musimy się nad tym mocno pochylić i zastanowić.

Ostatni sezon kadrowy trwał niemal sześć miesięcy. Na ile początek obecnych rozgrywek w klubie był z perspektywy pana pracy trudniejszy niż np. rok temu?

To trudny temat. Mamy to szczęście w Zaksie, że mamy dwóch trenerów od przygotowania fizycznego. Wykonywanie pracy w klubie było więc zabezpieczone pod kątem mojego czasowego skupienia na kadrze poprzez drugiego trenera, który wykonał kawał dobrej roboty. W zeszłym sezonie to bardzo fajnie zadziałało. Niestety, teraz się to wszystko skumulowało w postaci różnego rodzaju kontuzji.

Jaką część z nich można zaliczyć do przeciążeniowych? Związanych z omawianą znów obecnie szeroko w mediach intensywnością gry?

Trzeba się do tego bardzo indywidualnie odnieść. Bo o ile mamy dwóch rozgrywających, którzy nie są zdolni do gry, to natura ich kontuzji jest zupełnie inna. U jednego jest to kręgozmyk, a u drugiego – problem z wypukliną. Tak więc mimo że w obu przypadkach chodzi o kręgosłup i uniemożliwia to granie przez dłuższy okres czasu – mowa tu o przerwie od dwóch do czterech tygodni – to pochodzenie tych urazów jest zupełnie inne. Mamy też Wojtka Żalińskiego, u którego jest problem z chrząstką stawową. To są rzeczy, które bardzo często nie powstają w jednym sezonie czy w danej sytuacji, tylko nawarstwiają się latami. Niestety, jeśli ktoś – tak jak Wojtek – ma za sobą 18 sezonów w PlusLidze, to takie kwestie mogą się pojawić.

Może to też być kwestia charakterystyki zawodnika. Jego budowa również ma duży wpływ. Inaczej będą reagowały osoby atletyczne, silne, mocne, a inaczej te, które są takimi piórkami – lekkie i niepotrzebujące tej tkanki mięśniowej aż tyle, by kontynuować grę i uprawianie sportu na wysokim poziomie. Jak mówię, trzeba te rzeczy bardzo indywidualnie traktować i nie wolno wrzucać wszystkiego do jednego worka.

Skupmy się teraz na najbardziej wyeksploatowanej grupie, czyli np. reprezentantach Polski. Choćby ci z Zaksy mają za sobą bardzo długi i intensywny poprzedni sezon klubowy, taki sam kadrowy i teraz ponownie zapowiada się taki w klubie. Gdzie jest kres ich możliwości fizycznych? Bo wydaje się, że w którymś momencie muszą zaliczyć taką zapaść.

Myślę, że już balansujemy niebezpiecznie na krawędzi. W sezonie kadrowym możemy zaplanować i odpoczynek, i trening, to zupełnie inny system grania. Tam mamy turnieje, nie są to rozgrywki, które trwają pół roku i gra się co drugi czy trzeci dzień. Przez to zarządzanie zdrowiem, formą zawodnika jest trochę łatwiejsze. Gdy zaś zaczyna się sezon klubowy, to jest to po prostu rollercoaster, od pierwszego meczu. W przypadku drużyn, które grają na wszystkich możliwych frontach – czyli także w Pucharze Polski i Lidze Mistrzów – kwestia tego zarządzania wygląda zupełnie inaczej.

Zaczynam się już trochę śmiać, bo nasza rola polega na zarządzaniu kryzysem, a nie na szlifowaniu formy. Ciężko tutaj mówić o jakimkolwiek systemie treningowym, który możemy sobie zaplanować w dłuższej perspektywie. Bardzo często zaplanować jakąś pracę możemy w okresie tygodniowym lub dwutygodniowym. Później dostosowujemy się, w zależności od tego, jakie są nasze mecze – długie czy krótkie, tak samo sety – jak zawodnicy reagują, jak się regenerują, czy mamy dużo podróży, czy też gramy u siebie. Naprawdę nie można usiąść i zaplanować całego sezonu z góry, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna. Obcujemy z żywym organizmem i musimy reagować na to, co się dzieje.

Podobno niektórzy z polskich kadrowiczów, sumując poprzedni sezon klubowy i reprezentacyjny, rozegrali ponad 75 meczów. Odkładając na chwilę na bok kwestię długości spotkań, przy jakiej liczbie powinna się zapalić lampka alarmowa z uwagi na możliwości organizmu?

Jeśli sobie uśrednimy, to mamy 365 dni w roku i 80 spotkań. Wychodzi więc, że średnio gramy co 4,5 dnia. Oczywiście, są okresy – np. w kadrze – że gramy trzy dni z rzędu podczas turniejów. W klubie – co trzy, cztery dni. W tym sezonie bodajże raz będziemy mieli sytuację, kiedy przerwa od jednego meczu do drugiego będzie wynosiła siedem dni. Nie wiadomo, co robić. Na pewno naszym głównym celem jest pełna regeneracja, bo – jak mówię – organizmy są już na granicy. Jeśli dołożymy więcej na siłowni lub na boisku, to możemy zrobić o krok za daleko. A mając do wyboru zawodnika, który jest lekko niedotrenowany – co w tym wypadku wydaje się praktycznie niemożliwe – lub przetrenowanego, to zawsze bezpieczniejszą opcją jest wybrać tego niedotrenowanego, a zdolnego do gry. On może dać drużynie zdecydowanie więcej.

Szczególną ostrożność przy ustalaniu obciążeń treningowych trzeba zachować zapewne przy tych najbardziej zmęczonych graniem dużo zarówno w klubie, jak i w kadrze. Ale z drugiej strony może pojawić się ryzyko, że wobec zbyt małej dawki ich mięśnie zbyt osłabną.

Biorąc pod uwagę charakterystykę sezonu i dyscypliny, to jeśli zawodnik ma dwa mecze w tygodniu, a do tego jeszcze nierzadko pięć treningów siatkarskich, to ryzykujemy tylko i wyłącznie tym, że delikatnie może nam uciec ten aspekt siłowy. Natomiast na boisku cały czas jest to siatkarz. To też zawodnicy, którzy bardzo często są doświadczeni, mający za sobą lata gry. To nie będzie tak, że oni nagle zapomną, jak się odbija piłkę, serwuje, atakuje i wykonuje inne elementy w zależności od pozycji, na jakiej występują. Najważniejsze, byśmy nie przeciążyli ich dodatkowo, a zadbali o ich bezpieczeństwo. Taka jest teraz nasza rola.

Być może ważna pod kątem tych pojawiających się urazów jest też zmiana bodźca po sezonie kadrowym, intensywności grania w porównaniu do tego, co było wcześniej. Tam były turnieje i okresy przerwy, gdzie możemy nieco dołożyć pod kątem przygotowania fizycznego. Przed mistrzostwami Europy było słynne już zgrupowanie w Zakopanem…

Wszyscy kadrowicze wspominają je z wielką radością.

Krążą już legendy wokół tego, co się tam działo (uśmiech).

Teraz trzeba będzie to przebić.

Dokładnie. Ale tak na poważnie, to po takim zgrupowaniu, podczas turnieju, tak naprawdę są już tylko takie bardzo delikatne treningi. Skupiamy się wtedy na podtrzymaniu pewnych aspektów. ME były długim turniejem, potem mieliśmy tylko tydzień przerwy przed kwalifikacjami olimpijskimi, podczas których też nie mogliśmy za dużo potrenować. Być może to kwestia tego, że troszeczkę po tym miesiącu czy półtora zaczyna nam brakować paliwa. Na zaciągniętym hamulcu ręcznym albo przy braku paliwa zaczynamy nowy wyścig i trochę zaczyna nam szarpać podczas jazdy. A najgorsze jest to, że nie mamy czasu, by trenować. Musimy sobie z tym poradzić. Sukcesem będzie, jeśli uda nam się tę całą awaryjną sytuację wyprostować.

Wiemy, że Marcinowi Januszowi kłopoty z kręgosłupem już wcześniej dawały się we znaki. Ostatnio chwilowe problemy miał Łukasz Kaczmarek…

U niego to była kwestia naciągnięcia, lekkiego przeciążenia jednej struktury. Już jest gotowy do grania. Kolejną rzeczą, która mogła nami trochę wstrząsnąć, był chociażby ten długi mecz o Superpuchar Polski. To też mogło zostawić ślad, bo nie mieliśmy czasu ani możliwości, by potrenować wcześniej 2,5 godziny. Poza tym kadrowicze wrócili do klubu po krótkiej przerwie i też nie można było im zaaplikować dwuipół- czy trzygodzinnych obciążeń w hali, bo to spowodowałoby jeszcze większe problemy. Jak mówię, nie jest to łatwe, ale staramy się znaleźć złoty środek, by wszystkich doprowadzić do zdrowia i przede wszystkim nie tracić punktów w lidze, bo przez dwa tygodnie możemy sobie bardzo utrudnić życie.

Ile mniej więcej może zająć doprowadzenie do zdrowia grupy, która obecnie jest wyłączona z gry?

Najtrudniejsze przypadki to te Marcina i Przemka. Złamany palec Daniela i operacja Wojtka – tu jest kwestia natury urazów i zabiegów, które przeszli. Myślę, że w optymistycznym wariancie do czterech tygodni powinni być zdolni do treningu. Ale później musimy ich powoli wprowadzić, a nie wrzucać na głęboką wodę, by – nie daj Boże – znowu im się coś nie przytrafiło.

Wróćmy na chwile do tych zmęczonych, ale obecnie zdolnych do gry, czyli np. Aleksandra Śliwki i Łukasza Kaczmarka? Czy może się zdarzyć w najbliższej przyszłości, że lepiej, by odpuścili czasem całkiem trening na siłowni, ograniczając ryzyko przekroczenia granicy, o której mówiliśmy wcześniej?

To już jest związane stricte z całym naszym system treningowym i metodami, które stosujemy w klubie. Nie trzeba też chyba tego tłumaczyć, że nie jest tak, iż ktoś ma uraz, a my go jeszcze bardziej dociskamy w myśl zasady "Bo musisz". Działamy naprawdę bardzo rzetelnie i racjonalnie, w pełnym porozumieniu z naszym sztabem medycznym, który w tym wypadku wiedzie prym. Jeżeli on nie daje zielonego światła, byśmy poszli krok dalej, to cały czas działamy na tej płaszczyźnie, która jest bezpieczna.

W majowym wywiadzie udzielonym Jakubowi Balcerskiemu mówił pan, że na wprowadzanie nowości jest zwykle czas w okresie przedsezonowym, a potem zadanie polega na podtrzymywaniu zdrowia i formy. Teraz, wobec wspomnianego zarządzania kryzysowego, o tym wszystkim można pewnie zapomnieć.

Dokładnie. Tym bardziej że w samym okresie przygotowawczym nie mieliśmy pełnego zespołu. Wiadomo, kadrowicze byli z drużynami narodowymi, więc w treningach brało udział siedmiu zawodników. Oni wykonali swoją pracę i teraz tak naprawdę grają. Poza Przemkiem i Wojtkiem, więc z tych siedmiu robi się pięciu. Matematyka nam tu zdecydowanie nie pomaga. Ale jak mówiłem, teraz staramy się zażegnać tą kryzysową sytuację.

Przy ostatnim sezonie kadrowym trener Nikola Grbić starał się w miarę możliwości rotować składem i dawać kluczowym zawodnikom trochę odpoczynku. Dzięki wywalczeniu już kwalifikacji olimpijskiej w przyszłym sezonie znów będzie mógł sobie na to pozwolić w pierwszej części lata. Przepustka do Paryża ułatwi też zapewne panu planowanie przygotowań do tego ważnego sezonu.

Tak daleko jeszcze nie wybiegamy. Mamy do grania jeszcze pół roku ligi i - jak widzimy - już od samego początku jest wiele zmiennych i niewiadomych. Liczymy na to, że nasz limit pecha zostanie wyczerpany na samym początku i potem będzie tylko lepiej. Trener Grbić zastanawia się, jak to wszystko poukładać, jak on to widzi. Myślę, że jakieś pierwsze konsultacje pod tym kątem – tak jak było w zeszłym roku – będziemy mieć w okolicach stycznia, lutego. Wtedy zaczną się rozmowy o kadrze. Obecnie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz w klubie, bo jest nad czym się zastanawiać.