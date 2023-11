Siatkarz reprezentacji Polski na derbach w Serie A. Specjalne zaproszenie od klubu

Jednym z najciekawszych punktów niedzielnej rywalizacji we włoskiej Serie A był mecz Lazio z AS Romą. Spotkanie to z pewnością przyciągnęło wielu fanów, nie tylko z kraju. Okazuje się, że do Rzymu na specjalne zaproszenie poleciał Norbert Huber, który jest kibicem Lazio. Środkowy reprezentacji Polski kilkanaście godzin wcześniej rozegrał mecz ligowy.

3 AW/screen X (https://twitter.com/Jakub110Jakub/status/1723734585945591814) Otwórz galerię Na Gazeta.pl