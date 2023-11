Reprezentant Niemiec powiedział, co sądzi o Polsce. I to w Święto Niepodległości!

Trefl Gdańsk jest ogromną niespodzianką początku sezonu PlusLigi. Zawodnicy Igora Juricicia byli sensacyjnymi liderami po czterech kolejkach, a pierwszą porażkę ponieśli dopiero w piątkowym meczu z LUK-iem Lublin (2:3). W dotychczasowych spotkaniach nie zaprezentował się jeszcze rozgrywający Lukas Kampa, który doznał kontuzji podczas kwalifikacji olimpijskich w Rio de Janeiro.

Kampa zachwycił wpisem w mediach społecznościowych. "Miło, że jesteś"

Reprezentant Niemiec jest już bardzo dobrze znany polskim kibicom. Występuje w PlusLidze już od 2014 roku i przez ten czas zdobył ogromną sympatię. Sam też czuje się bardzo dobrze w naszym kraju, o czym przekonywał w niedawnej rozmowie z WP Sportowe Fakty. - Mieszkam tutaj już prawie 10 lat z całą rodziną. Jesteśmy w kraju przez cały rok, a nie tylko wtedy, gdy gram w klubie. Polska to mój dom - przekonywał.

Najnowszy wpis Kampy w mediach społecznościowych pokazuje, że ma on szacunek nie tylko do naszego kraju, ale też do jego historii. Rozgrywający umieścił na portalu X zdjęcie polskiej flagi z przejmującym i wyjątkowym opisem. - Hej Polsko, bardzo miło, że jesteś, gratulacje!!! - podsumował reprezentant Niemiec, czym z pewnością zaskarbi sympatię kolejnych polskich fanów.

Kampa po raz pierwszy pojawił się w polskiej lidze w 2014 roku, kiedy został zawodnikiem Czarnych Radom. Spędził tam dwa sezony, po czym przeniósł się do Jastrzębskiego Węgla. W barwach zespołu z Jastrzębia-Zdroju wywalczył trzy medale mistrzostw Polski. W 2017 i 2019 roku stawał na najniższym stopniu podium, a w 2021 roku wywalczył mistrzostwo. Po odniesieniu tego sukcesu przeniósł się do Trefla Gdańsk, gdzie gra do dzisiaj.