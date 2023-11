Sceny w wielkim hicie PlusLigi! Była walka "na noże"

Na papierze mecze Asseco Resovii z Grupą Azoty Zaksą od lat są hitami kolejki. Tym razem dodatkowo wypadł on w Święto Niepodległości. Ale to, czy sobotnie spotkanie brązowego medalisty poprzedniego sezonu z wicemistrzem kraju będzie też świętem siatkówki, stanęło pod dużym znakiem zapytania z powodu szpitala, jaki powstał w ostatnich tygodniach w szeregach ekipy z Kędzierzyna-Koźla. Choć jej siatkarzom nie brakowało waleczności, a trener Tuomas Sammelvuo zaskoczył składem szóstki, to nie zdołali zapisać na swoim koncie choćby seta.

Zaksa kłopoty zdrowotne miała już od początku sezonu. Przyjmującego Wojciecha Żalińskiego, który ma za sobą operację kolana, czeka kilka miesięcy przerwy. Do tego podstawowemu rozgrywającemu Marcinowi Januszowi odnowiła się kontuzja kręgosłupa. Ale na tym się nie skończyło, bo w ostatnich dniach do listy zawodników z kłopotami zdrowotnymi dołączyli drugi atakujący Bartłomiej Kluth, drugi rozgrywający Przemysław Stępień, przyjmujący Daniel Chitigoi, który w meczu o Superpuchar Polski świetnie spisał się jako awaryjny atakujący.

Mało? Bartosz Bednorz, który był katem Resovii w półfinale walki o mistrzostwo Polski podczas sobotniej rozgrzewki, gdy inni atakowali i serwowali, spacerował za boiskiem. W kwadracie dla rezerwowych większość czasu spędził też podstawowy środkowy David Smith.

Łatwiej mogło być wytypować szóstkę w Totka niż pierwszą szóstkę Zaksy w tym spotkaniu. Na rozegraniu pojawił się pozyskany dwa dni wcześniej z cypryjskiego Pafiakosu Pafos Radosław Gil, na przyjęciu Łukasz Kaczmarek, na co dzień podstawowy atakujący, a na ataku Andreas Takvam, nominalny środkowy. O ile Kaczmarek seniorską karierę zaczynał jako przyjmujący, to Norweg nie miał wcześniej takiego przetarcia na skrzydle. W trakcie spotkania czasem zdarzało mu się zapominać o nowej roli i szedł pod siatkę. Aleksander Śliwka wtedy z uśmiechem przypominał mu, że tym razem jego miejsce jest gdzie indziej.

Wydawało się, że nic nie uchroni kędzierzynian przed srogim laniem. Pierwszy set zaczął się od wyniku 3:0 dla Resovii. Ale potem zaprocentowała ogromna ofiarność w grze Zaksy i nieporozumienia oraz kłopoty ze skutecznością rzeszowskiej ekipy. Gra stała się wyrównana, a w pewnym momencie nawet zespół gości odskoczył na kilka punktów (14:11). Miejscowi mieli co prawda lepsze przyjęcie, ale nie przekładało się to na skuteczność w ataku. Do tego rywale lepiej radzili sobie też w bloku. A Gil dwoił się i troił także w obronie.

W końcówce wicemistrzowie Polski mieli nawet dwie piłki setowe. W kluczowym momencie jednak skuteczną zagrywką popisał się pozyskany latem przez Resovię Stephen Boyer, który wcześniej w ataku męczył się mocno.

Od drugiej partii gra była już bardzo jednostronna. Resovia poprawiła się we wszystkich elementach. Rywale nie radzili sobie z mocnymi serwisami, coraz bardziej kulała też przez to skuteczność w ofensywie. Po udanych akacjach na ich twarzach pojawiały się szerokie uśmiechy, ale to były coraz rzadsze sytuacje. Po kolejnych traconych seriami punktach widać było smutek i frustrację. Denerwował się również Sammelvuo, gdy brakowało asekuracji. Skończyło się na setach przegranych do 17 i 16. Coś takiego, bez szpitala w Zaksie, raczej byłoby nie do wyobrażenia.