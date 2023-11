Ależ wieści dla polskich siatkarzy! Tuż przed igrzyskami

2023 rok powoli dobiega końca i śmiało można napisać, że był to rok polskich siatkarzy. Nie dość, że Biało-Czerwoni wygrali mistrzostwa Europy, to w dodatku nie zawiedli kibiców i awansowali na igrzyska olimpijskie. Okazuje się, że to nie koniec dobrych wiadomości. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Polska już w przyszłym roku może zorganizować kolejną ważną imprezę. Szczegóły zdradza "Przegląd Sportowy Onet".

4 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl