Mistrz Polski goni sensacyjnego lidera. Tak wygląda tabela PlusLigi

Początek zmagań w polskiej lidze ma dość nieoczekiwany przebieg. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle plasuje się poza podium, na co wpływ ma szereg kontuzji w drużynie najlepszego klubu w Europie, a brązowi medaliści poprzedniego sezonu, Aluron Warta Zawiercie, znajdują się jeszcze niżej w tabeli. Klasyfikację po czterech spotkaniach otwierał Trefl Sopot, który obok Projektu Warszawa nie poniósł jeszcze żadnej porażki. W środę zwycięską passę mógł przedłużyć Jastrzębski Węgiel.

Jastrzębski Węgiel z kompletem zwycięstw. Wyrównana batalia z Resovią

Mistrzowie Polski w ramach czwartej kolejki podjęli u siebie Asseco Resovię Rzeszów. Jastrzębianie po piątkowej porażce w Superpucharze Polski chcieli z pewnością zreflektować się kibicom, jednak po drugiej stronie siatki stanął bardzo mocny przeciwnik. Już pierwszy set zapowiadał emocjonującą walkę. Przez większość czasu wynik oscylował w okolicach remisu. Dopiero w środkowej fazie gospodarze odskoczyli na cztery punkty (17:13), co przybliżyło ich do objęcia prowadzenia w meczu. Choć w końcowych fragmentach rywale zanotowali udaną pogoń i byli o krok od wyrównania, Jastrzębski Węgiel wygrał 25:23.

W drugiej partii gospodarze szybko odskoczyli na 8:4, jednak ich prowadzenie nie trwało długo. Rzeszowianie doprowadzili do wyrównania, choć w środkowej fazie mistrzowie Polski ponownie zbudowali kilkupunktową przewagę. Tym razem pogoń przyjezdnych w decydujących fragmentach okazała się skuteczna i przełożyła się na wyrównanie stanu meczu po zwycięstwie 25:23. Wygranie seta przez Resovię oznaczało, że jastrzębianie stracili szansę na utrzymanie prowadzenia w tabeli, które po czterech kolejkach objął Trefl Gdańsk.

Resovia zaszkodziła rywalom, niespodziewany lider po czterech kolejkach

Kolejne sety również obfitowały w wielkie emocje. Oba zespoły grały znakomitą siatkówkę, jednak częściej na prowadzeniu znajdowali się gospodarze. Trzecią partię gospodarze wygrali do 23, a w ostatniej dali własnym kibicom sporo powodów do radości. Szybko zbudowali kilkupunktową przewagę, której nie oddali już do końca. W efekcie mogli cieszyć się ze zwycięstwa 3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:20).

W ekipie gospodarzy pierwsze skrzypce grali przyjmujący. Statuetkę dla MVP otrzymał Rafał Szymura, który zdobył 22 punkty, dokładając do punktowych ataków cztery asy serwisowe i trzy punktowe bloki. Wtórował mu Tomasz Fornal (19 pkt), a w drużynie rywali najlepszym zawodnikiem był atakujący Stephen Boyer (21 pkt).

Wynik środowego meczu oznacza, że Jastrzębski Węgiel utrzymał się na ligowym podium. Obecnie zajmuje drugie miejsce, a dość nieoczekiwanym liderem jest Trefl Gdańsk, który w dotychczasowych spotkaniach stracił tylko jednego seta. Podium uzupełnia Projekt Warszawa.

Tabela PlusLigi po zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla z Asseco Resovią Rzeszów:

Trefl Gdańsk - 12 punktów, 4 zwycięstwa, 0 porażek, bilans setów 12:1 Jastrzębski Węgiel - 12 pkt, 4 zwycięstwa, 0 porażek, 12:2 Projekt Warszawa - 12 pkt, 4 zwycięstwa, 0 porażek, 12:2 Ślepsk Suwałki - 9 pkt, 3 zwycięstwa, 1 porażka, 9:4 LUK Lublin - 9 pkt, 3 zwycięstwa, 1 porażka, 11:6 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - 8 pkt, 3 zwycięstwa, 1 porażka, 10:6 Asseco Resovia Rzeszów - 5 pkt, 2 zwycięstwa, 2 porażki, 8:8 AZS Olsztyn - 5 pkt, 2 zwycięstwa, 2 porażki, 7:9 Cuprum Lubin - 5 pkt, 1 zwycięstwo, 3 porażki, 7:9 Skra Bełchatów - 4 pkt, 2 zwycięstwa, 2 porażki, 8:10 Aluron Warta Zawiercie - 3 pkt, 1 zwycięstwo, 2 porażki, 6:8* Exact System Częstochowa - 3 pkt, 1 zwycięstwo, 2 porażki, 4:7* PSG Stal Nysa - 3 pkt, 0 zwycięstw, 4 porażki, 6:12 Barkom Każany Lwów - 2 pkt, 1 zwycięstwo, 3 porażki, 4:11 GKS Katowice - 1 pkt, 0 zwycięstw, 4 porażki, 2:12 Czarni Radom - 0 pkt, 0 zwycięstw, 4 porażki, 1:12

* - drużyny, które nie rozegrały jeszcze meczu czwartej kolejki