Wrze w polskiej siatkówce. Prezes PZPS szykuje rewolucję. "Powtarzam od dawna"

W piątek ZAKSA Kędzierzyn-Koźle sięgnęła po Superpuchar Polski. W decydującym meczu pokonała 3:2 Jastrzębski Węgiel. Zwycięstw to okazało się pyrrusowe, ponieważ w trakcie spotkania kontuzji doznali Marcin Janusz oraz Łukasz Kaczmarek. Na problemy zdrowotne narzekał również zawodnik rywali Norbert Huber.

Problem z kontuzjami w PlusLidze. Prezes reaguje

Lista kontuzjowanych jednak się nie kończy. W meczu ZAKSY z Norwidem Częstochowa urazu dłoni doznał także Daniel Chitigoi. Natężenie meczów jest zbyt duże i z tego powodu coraz więcej mówi się o zmianach w systemie PlusLigi. Wypowiadał się o tym między innymi Aleksander Śliwka. Teraz temat ten poruszył prezes PZPS Sebastian Świderski, który planuje zmniejszyć ligę (obecnie rywalizuje w niej 16 drużyn).

- Moje zdanie jest jasne i powtarzam je od dawna. 16 drużyn, to jest fajnie, jeśli ma się czas na rozegranie całego sezonu. W tym momencie nie mamy czasu. Nie mamy możliwości na rozegranie tego, więc redukcja według mnie jest jak najbardziej wskazana. Do 12 drużyn wydaje mi się zbyt drastyczne. Pamiętajmy, że redukcja w PlusLidze schodzi też niżej, pierwsza liga, drugie ligi. Trzeba będzie zrobić później jakąś reformę, tego, co się dzieje na dole, a to nie jest takie proste. Ponieważ każdy chce grać na najwyższym poziomie i chce grać i w najwyższej lidze. To musi być zrobione z głową - powiedział w rozmowie z Telewizją Kędzierzyn-Koźle. I dodał, że możliwa jest redukcja do 14 drużyn.

Długa lista kontuzjowanych to duży problem nie tylko dla klubów, ale również i reprezentacji Polski. W przyszłym roku kadrę czeka rywalizacja między innymi w igrzyskach olimpijskich, a selekcjoner Nikola Grbić musi liczyć na obecność najważniejszych graczy.

Obecnym liderem PlusLigi jest Trefl Gdańsk, który po czterech kolejkach ma 12 punktów. ZAKSA plasuje się na szóstym miejscu (osiem punktów), a Jastrzębski Węgiel na trzecim (dziewięć punktów).