Nowakowski zdradził, co powiedział mu Grbić. "Zadzwonił do mnie"

W kwietniu 2022 roku Piotr Nowakowski poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej po rozmowie, którą przeprowadził z nowym wtedy selekcjonerem polskich siatkarzy Nikolą Grbiciem. - Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w tej pięknej podróży. Cieszę się, że mogłem być częścią tak świetnej rodziny jaką jest Nasza Reprezentacja. W sercu, ta Drużyna, nadal będzie zajmowała specjalne miejsce. Niestety pora się pożegnać - poinformował wtedy środkowy w mediach społecznościowych.

Piotr Nowakowski o zakończeniu kariery w reprezentacji Polski. "To był mój wybór"

Do kwestii zakończenia kariery reprezentacyjnej i powodów, którego go do tego skłoniły, Nowakowski wrócił w rozmowie Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu". - Myślę, że dzisiaj mógłbym dalej grać w kadrze, ale wtedy zdrowie mi na to nie pozwoliło - powiedział.

- Zadzwonił do mnie Nikola Grbić i zapytał, czy jestem chętny na przyjazd na zgrupowanie do Spały - dodał Nowakowski. Podkreślił, że sam zrezygnował z gry w reprezentacji i to był jego wybór, a nie decyzja Grbicia, który odstawił od kadry m.in. Michała Kubiaka, Fabiana Drzyzgę czy Damiana Wojtaszka. - Ktoś pomyślał, że to był wybór trenera, ale tak nie było. To był mój świadomy wybór. Dostałem tydzień, czy dwa na zastanowienie się, czy chcę przyjechać. Jednak zdrowie mi to nie pozwalało na tamten moment. To był jeden z powodów - wyjaśnił 35-latek.

- Drugim z nich była moja rodzina, której chciałem poświęcić więcej czasu. Mieć normalne wakacje, bez pędu gdziekolwiek i tego potrzebowałem - dodawał.

Piotr Nowakowski zadebiutował w reprezentacji Polski w 2008 roku i od tamtego czasu rozegrał w narodowych barwach 230 meczów. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy ostatnich lat. Ma dwa złote medale MŚ (2014 i 2018 rok), złoto ME (2009) i trzy brązy z imprez tej rangi (2011, 2019, 2021), a do tego jeszcze srebro i brąz Pucharu Świata (2011 i 2015), złoto i brąz Ligi Światowej (2012 i 2011) oraz srebro i brąz Ligi Narodów (srebro i brąz).