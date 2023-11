Prezes czołowego polskiego klubu: "Byliśmy męczennikami odchodzącej władzy"

W październiku rozpoczął się kolejny sezon PlusLigi. Trefl Gdańsk rozpoczął go perfekcyjnie, bo od trzech zwycięstw. Na dzień dobry zwyciężył z 3:0 z GKS-em Katowice, potem rozbił 3:1 Czarnych Radom, a kilka dni temu ograł Barkom 3:0. - W PlusLidze nie ma słabych zespołów. W dotychczasowych spotkaniach nasza drużyna pokazała charakter, w trudnych momentach nie spuściła głów. Gramy swoje, to co nakreślił sztab i to na razie daje dobre efekty - mówi w rozmowie z Interią prezes Dariusz Gadomski.

Jednak prezes zarządu Trefla Gdańsk ma świadomość, że jego klub czeka trudny sezon. - Właściwie o prawie każdym z zawodników, których mamy można powiedzieć, że ten sezon może stać się dla nich pieczęcią na podaniu o wejście do dużej siatkówki. Faktem jest, że mamy 10-11 budżet w lidze i co roku słyszymy, że będzie nam trudno zakwalifikować się do play-off - uważa Gadomski.

Polityka miesza się ze sportem. "Byliśmy izolowani i odcinani od finansowania za to skąd jesteśmy"

Niedawno z drużyny odeszło kilku kluczowych zawodników. Ale to żadna sensacja, bo tak jest niemal co roku. Przed sezonem czołowy libero ligi Luke Perry trafił do Aluronu CMC Warty Zawiercie, natomiast atakujący Bartłomiej Bołądź zasilił barwy Projektu Warszawa.

- Musimy twardo stąpać po ziemi i nie przekraczać założonego budżetu. Przez ostatnie lata nie mieliśmy żadnego podejścia do żadnej ze spółek skarbu państwa. Przez poprzednie osiem lat byliśmy męczennikami odchodzącej władzy - mówi Gadomski.

- Mogę tak napisać? - dopytuje dziennikarz Interii.

- Nie ma problemu, bo taka jest prawda. Byliśmy izolowani i odcinani od finansowania za to, skąd jesteśmy. Przetrwaliśmy dzięki miastu Gdańsk, firmie Trefl, większym i mniejszym sponsorom oraz kibicom, którzy kupują bilety na mecze i są z nami cały czas - odpowiedział prezes zarządu.

W najbliższym meczu Trefl Gdańsk podejmie KGHM Cuprum Lubin. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godz. 17:30