Szykuje się transfer roku. Tomasz Fornal w roli głównej. Dwie opcje

Jastrzębski Węgiel świetnie rozpoczął obecne rozgrywki PlusLigi, pokonując Stal Nysę (3:0), AZS Olsztyn (3:1) oraz Norwid Częstochowa (3:0). I choć mistrzowie Polski są w kapitalnej formie i chcą obronić tytuł, to najprawdopodobniej już niedługo będą musieli pogodzić się z odejściem kluczowego zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Poręba po porażce z BOGDANKĄ LUK Lublin: To jest dla nas wszystko nowe

Szykuje się hitowy transfer Tomasza Fornala? Dwa potencjalne kierunki

Już w piątek 3 listopada Jastrzębski Węgiel rozegra finałowe spotkanie Superpucharu Polski, w którym zmierzy się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Będzie to okazja, aby obronić tytuł z ubiegłego roku, kiedy siatkarze Marcelo Mendeza pokonali ZAKSĘ 3:2.

Sporo o tym starciu porozmawiali w czwartek w programie "Misja Siatka" Łukasz Kadziewicz oraz Edyta Kowalczyk. Były reprezentant Polski przekazał też interesującą wiadomość odnośnie do gwiazdora zespołu z Jastrzębia-Zdroju.

- Jastrzębie będzie miało duży problem, żeby utrzymać kadrę na przyszły sezon. To będzie trudne, żeby w tym zespole został Tomek Fornal. To chyba jest jego ostatni rok kontraktu. Moim zdaniem zaczynają się u niego historie pt. "jesteś dobry i w odpowiednim wieku, żeby ruszyć dalej", czy to będą Włochy, czy dobrze płatne kierunki azjatyckie - powiedział - Może zatem Jastrzębie szarpnie się na te ostatnie tytuły w tym składzie - dodał.

Fornal trafił do Jastrzębskiego Węgla w 2019 roku, przenosząc się z zespołu Cerrad Czarni Radom. Nie dość, że dwukrotnie zdobywał z nim mistrzostwo Polski (2021, 2023), to dwa razy sięgnął również po Superpuchar (2021, 2022). Ponadto może się pochwalić srebrnymi medalami mistrzostw Polski oraz Ligi Mistrzów.

Jastrzębski Węgiel zajmuje obecnie pozycję wicelidera tabeli, mając tyle samo punktów co liderujący Projekt Warszawa oraz trzeci Trefl Gdańsk. Zawodnicy trenera Mendeza rozegrają kolejne spotkanie ligowe w środę 8 listopada, kiedy na własnym parkiecie zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów.