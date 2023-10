Bez niespodzianki. Warta Zawiercie gra dalej w Pucharze CEV

Po tym jak w pierwszym meczu, rozegranym w Sosnowcu, Aluron CMC Warta Zawiercie ograł zespół z Hartbergu 3:0, można było śmiało zakładać, że rewanż w Austrii będzie tylko formalnością. Dlatego też Michał Winiarski zabrał na to spotkanie tylko dwunastu zawodników, a poza kadrą znalazł się reprezentant Polski Mateusz Bieniek.

Bez niespodzianki w Austrii. Warta Zawiercie gra dalej w Pucharze CEV

W Hartbergu nie było prawa być niespodzianki, aczkolwiek pierwszy set dla czwartej drużyny PlusLigi ubiegłego sezonu wcale łatwy nie był. Na problemy jednak przez większość partii nic nie wskazywało. W pewnym momencie Warta prowadziła nawet 19:15 i wydawało się, że pewnie zmierza do objęcia prowadzenia w setach w tym spotkaniu.

Tymczasem Austriacy jeszcze się zerwali i po kilku kolejnych piłkach było już tylko 23:22 dla zespołu Michała Winiarskiego. Zawiercianie zdołali jednak wytrzymać tę presję przeciwników i po ataku Karola Butryna wygrali 25:23.

Kolejne sety były już zdecydowanie łatwiejsze dla Warty. Po drugiej partii, wygranej przez zawiercian bardzo pewnie do 20, byli oni już pewni awansu do kolejnej rundy. Ale oczywiście mecz trzeba było jeszcze skończyć i Warta wcale nie zamierzała go przedłużać. Również w trzecim secie wygrała ona bez większego trudu 25:20, a w całym spotkaniu 3:0.

W kolejnej rundzie - 1/16 finału Pucharu CEV - przeciwnikiem polskiej drużyny będzie bułgarski Hebar Pazardżik. Pierwszy mecz ma zostać rozegrany w Polsce w okolicach 22 listopada, a rewanż w Bułgarii tydzień później.