Scena, która rozbawiła kibiców w Rzeszowie. "Tutaj trzeba zwiewać" [WIDEO]

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów po sześciu latach rozczarowań i nawet upokorzeń, poprzedni sezon zakończyli zdobyciem brązowego medalu mistrzostw Polski. Był to dla nich pierwszy medal od 2016 roku. Dla klubu z takim składem i budżetem tyle lat bez sukcesu to katastrofa.

Zobacz wideo

Zabawna scena na meczu w Rzeszowie. "Trzeba zwiewać"

Rzeszowianie w niedzielę w hicie kolejki zmierzyli się z czwartą drużyną ubiegłego sezonu - Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Podczas spotkania doszło do nietypowej sytuacji. Goście przyjęli z problemami zagrywkę, ale z trudnej pozycji mocno zaatakował reprezentacyjny atakujący Karol Butryn. Piłkę podbił Paweł Zatorski, ale poleciała ona w kierunku trybun. Pobiegł za nią jeszcze Torey Defalco. Amerykański przyjmujący nie zdołał dobiec do piłki. Mało tego, omal nie staranował chłopca, który podaje piłki. Biegł z impetem w jego kierunku, ale w porę wyhamował i złapał chłopca, by ten czasem nie upadł.

- Złapał tam w ostatniej chwili chłopca, który podaje piłki, nie chcą dopuścić do jego upadku. Lubi te pościgi za piłkami reprezentant Stanów Zjednoczonych. Tutaj trzeba zwiewać, żeby nie stanąć na linii biegu - mówił komentator Polsatu Sport.

Mecz Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie był pasjonujący i zakończył się wygraną gospodarzy 3:2 (19:25, 19:25, 34:32, 25:18, 15:10). - To nie był dzień Asseco Resovii Rzeszów. Choć miała odnieść łatwe zwycięstwo nad Wartą Zawiercie, to najadła się sporo nerwów. Przegrała dwa pierwsze sety, a w trzecim znalazła się pod toporem. Rywale mieli cztery piłki meczowe, ale żadnej nie wykorzystali. To otworzyło szansę dla Resovii, która uskrzydlona pomyłkami rywali wróciła do gry - pisała Agnieszka Piskorz ze Sport.pl.

Było to drugie zwycięstwo z rzędu dla Asseco Resovii Rzeszów. Dzięki temu z pięcioma punktami po trzech kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli PlusLigi. Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie jest dopiero na trzynastej pozycji z jednym punktem.

W następnej kolejce rzeszowianie zmierzą się na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem, a ekipa z Zawiercia zagra przed własną publicznością z GKS-em Katowice.