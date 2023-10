Bartosz Kurek show. Ależ zagrał, ależ mecz. Imponujące statystyki

Bartosz Kurek narzekał na problemy z biodrem praktycznie cały sezon reprezentacyjny. Przez to stracił mecze o medale mistrzostw Europy i w kwalifikacjach olimpijskich. Na szczęście dziś po kontuzji nie ma już ani śladu, co udowodnił występami w Japonii w ten weekend. Walnie przyczynił się do dwóch zwycięstw swojego zespołu w tamtejszej lidze. Miał imponujące statystyki.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl