Grbić ostrzega polskich siatkarzy. Wymienił dwa nazwiska. "Potrzebuję wojowników"

Nikola Grbić nie mógł sobie wymarzyć lepszego sezonu reprezentacyjnego - złoto Ligi Narodów, złoto mistrzostw Europy i zapewniony awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. - Dostałem wiele potwierdzeń co do rzeczy, które już wiedziałem. Nieco więcej teraz wiem o specyfice każdego zawodnika. Wiem lepiej, jak go pokierować, by lepiej grał. Na koniec kwalifikacji olimpijskich mieliśmy spotkanie – tak jak na koniec każdego turnieju. Zakończyłem je przekazaniem każdemu z chłopaków, co było u niego dobre, a nad czym powinien pracować w trakcie najbliższego sezonu - analizował występy swoich zawodników Grbić w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.

Nikola Grbić zapowiada. "To będą najmocniejsze igrzyska olimpijskie w historii"

Igrzyska olimpijskie od 2004 roku są niejako klątwą polskich siatkarzy. Co cztery lata zmieniają się niektórzy zawodnicy, trenerzy, rywale, a Biało-Czerwoni niezmiennie nie mogą przejść fazy ćwierćfinału igrzysk, chociaż od lat są jednymi z faworytów do medalu. W Tokio przegrali 2:3 z Francuzami, którzy później sięgnęli po złote medale.

Jak zaznaczył Grbić, najbliższe IO będą najmocniejsze w historii. Serbski szkoleniowiec został również zapytany o możliwe zaskoczenia w kadrze na igrzyska. - O tym, jak wiele może się zmienić sezon do sezonu, przekonaliśmy się między innymi dzięki właśnie zakończonym rozgrywkom. W zeszłym roku w składzie nie było Wilfredo Leona i Norberta Hubera, a w tym grali świetnie. Na ten moment nie widzę jednak potencjalnych zaskoczeń - podkreślił w rozmowie z TVP Sport.

Jakich zawodników zabierze Nikola Grbić do Paryża? "Tym, z którymi jestem po jednej stronie"

- Zaczynamy jednak z punktu, w którym nikt nie ma pewnego miejsca w kadrze na igrzyska. Każdy z chłopaków musi podtrzymać lub poprawić formę. Każdy sezon jest też inny, zawodnicy zmieniają się pod wpływem okoliczności. Nikt nie jest więc w stu procentach pewny wyjazdu do Paryża - dodał Grbić. Dodawał, że w niektórych przypadkach mogą zaważyć kwestie zdrowotne oraz zapowiedział, że przy wyborze kadry na igrzyska nie będzie kierował się sympatiami. - Moja praca ma sprawić, że reprezentacja Polski siatkarzy zagra najlepszą możliwą siatkówkę. Tym samym do Paryża wezmę ze sobą graczy, którzy mi to zagwarantują. Tylko to się będzie liczyć - stwierdził. I dodał: - Potrzebuję wojowników, którzy zrobią wszystko, żeby wygrać.