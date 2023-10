Duża niespodzianka w PlusLidze. Faworyt do tytułu przegrał na inaugurację

Asseco Resovia Rzeszów po długich, sześciu latach rozczarowań, poprzedni sezon zakończyła zdobyciem brązowego medalu mistrzostw Polski. Pierwszym od 2016 roku. Tytuł najlepszej polskiej drużyny PlusLigi wywalczył Jastrzębski Węgiel, który w finale pokonał ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle.

W letniej przerwie do drużyny z Rzeszowa dołączyli tej klasy zawodnicy co: świetny francuski atakujący Stephen Boyer (z Jastrzębskiego Węgla), jego rodak, przyjmujący Yacine Louati oraz środkowy reprezentacji Polski - Karol Kłos. W efekcie Asseco Resovia znów wymieniana była w gronie kandydatów nawet do zdobycia mistrzostwa Polski.

W pierwszej kolejce klub z Rzeszowa zmierzył się przed własną publicznością z innym kandydatem do medalu, ale jednak mocniejszym kadrowo - Projektem Warszawa. Zespół ze stolicy ma problemy z kontuzjami, bo leczą się dwaj środkowi: Piotr Nowakowski oraz Serb Srecko Lisinac. Obaj nie zagrali w Rzeszowie, podobnie jak leczący uraz Boyer.

- Projekt Warszawa - wskazywany jako zespół, który może zagrozić tradycyjnym faworytom w PlusLidze - mierzy się póki co z ciosem od losu. Być może nawet przez ponad pół sezonu będzie musiał radzić sobie bez dwóch gwiazd - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Faworytem niedzielnego meczu byli rzeszowianie. Zaczęli bardzo dobrze, bo pierwszego seta wygrali 25:21. Trzy kolejne partie należały już niespodziewanie do gości. Wygrali je, co jest jeszcze bardziej sensacyjnie - dość pewnie 25:19, 25:19 i 25:17!

Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Artura Szalpuka, przyjmującego gości.

- Cieszymy się, że rozpoczynamy sezon w zupełnie innym stylu niż poprzedni. Ja osobiście bije się o medale w tym sezonie w PlusLidze. Mam nadzieję, że moja drużyna też tak sobie myśli - powiedział Szalpuk z uśmiechem na twarzy po meczu przed kamerami Polsatu Sport.

- Świetny Projekt zdobywa Rzeszów. Drużyna Piotra Grabana wygrywa zasłużenie za pełną pulę wyjazdowe spotkanie z Asseco Resovią Rzeszów! Bardzo dobre dziś granie gości - od Firleja przez Semeniuka po Szalpuka, Tilliego, a kończąc na Bołądziu! - napisał na Twitterze Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

W drugiej kolejce PlusLigi Asseco Resovia Rzeszów zagra na wyjeździe z zespołem Ślepsk Malow Suwałki. Projekt Warszawa podejmie GKS Katowice.