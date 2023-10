Reprezentantka Polski zachwyciła za granicą! Świetny mecz

Magdalena Stysiak kapitalnie wprowadziła się do ligi tureckiej. Wspólnie z selekcjonerem naszej reprezentacji Stefano Lavarinim opuściła Vero Volley Monza i przeniosła się do Fenerbahce Opet Stambuł. Od startu rozgrywek jest tam wiodącą postacią. W sobotę potwierdziła to po raz kolejny. W meczu trzeciej kolejki z Kuzey Boru Genclik zdobyła 16 punktów, a dzięki znakomitej serii zagrywek odwróciła wynik ostatniej partii.

Magdalena Stysiak bohaterką meczu. Świetna skuteczność i pewna wygrana

Pierwszego seta lepiej rozpoczęły rywalki. Fenerbahce przegrywało już 11:17. Wystarczyły jednak dwa przejścia, by zmniejszyć starty do 17:18. Na prowadzenie siatkarki ze Stambułu wyszły dopiero po punkcie Fiedorcewej na 22:21. Końcówka należała jednak do nich. Wygrały 25:23, a ostatnią akcję wykończyła Stysiak.

Drugą partię kompletnie zdominowały zawodniczki Lavariniego. Wygrały szybciutko do 9, a prym w ataku wiodły Fiedorcewa i Stysiak. Mimo takiej dominacji w trzeciej odsłonie znów pojawiły się problemy. W pewnym momencie Fenerbahce przegrywało już 11:15. Wtedy na zagrywkę weszła Magdalena Stysiak. Jej serwis był tak niewygodny dla rywalek, że po chwili wynik się odwrócił i było 17:15. Ostatecznie trzecią partię ekipa naszej zawodniczki wygrała do 22, a cały mecz 3:0. Stysiak w sumie zdobyła 16 punktów - najwięcej z całej drużyny i atakowała z 41-procentową skutecznością.

Nieudany debiut Czyrniańskiej. O włos od wpadki

W sobotę w barwach innego tureckiego klubu - Eczacibasi Dynavit Stambuł po raz pierwszy w wyjściowej szóstce zagrała za to Martyna Czyrniańska. W meczu z Aydin B. Sehir Bld. o mały włos nie doszłoby do kompromitującej wpadki. Wicemistrzynie kraju wygrały jednak 3:2. Polska przyjmująca niestety spisała się kiepsko. Skończyła tylko dwa z dziesięciu ataków, a aż cztery razy dała się zablokować. Z parkietu zeszła na początku drugiego seta.

Eczacibasi przegrało dwie pierwsze partie, ale wtedy trener zdecydował się na zmiany. Blisko 50 punktów zdobyły razem Irina Woronkowa i Tijana Bosković i dzięki nim zespół wygrał kolejne trzy sety do 12, 18 i 13 i zachował komplet zwycięstw. W tabeli ligi tureckiej Eczacibasi jest drugie, tuż przed Fenerbahce, a prowadzi Vakifbank Ankara.