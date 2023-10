Zaatakowała go podstępna choroba. "Zdiagnozowano u niego"

Trevor Clevenot rozegrał znakomity poprzedni sezon w barwach Jastrzębskiego Węgla. Razem z drużyną zdobył mistrzostwo Polski i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Tam musiał uznać wyższość ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Mimo sukcesów Francuz zdecydował się opuścić ekipę i przeniósł się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Choć rozegrał kilka sparingów, to nie miał jeszcze okazji do oficjalnego debiutu. I jak na razie to się nie zmieni.

Dramat Trevora Clevenota. Przyjmujący zmaga się z mononukleozą

Przyjmujący drużyny Michała Winiarskiego zmagał się ostatnio z przeziębieniem. Wydawało się, że będzie on gotowy do gry już w inauguracyjnym spotkaniu Plus Ligi z AZS-em Olsztyn. Ostatecznie Francuz nie pojawi się na boisku. Okazało się, że choroba jest groźniejsza, niż pierwotnie zakładano.

"Infekcja, z którą Trevor Clevenot zmaga się od poprzedniego weekendu, okazała się niestety poważna. Zdiagnozowano u niego mononukleozę, a powrót do pełnej dyspozycji może zająć nawet kilka tygodni" - poinformował klub na Twitterze. "Bon retablissement, Trevor!" - dodali działacze, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Wracaj szybko do zdrowia, Trevor!".

Problemy Warty Zawiercie. Clevenot dołącza do grona niedysponowanych zawodników

Klub poinformował też w specjalnym oświadczeniu, że siatkarz "znajduje się pod opieką sztabu medycznego Warty, który wdrożył leczenie i na bieżąco monitoruje stan jego zdrowa". Absencja francuskiego przyjmującego może być sporym osłabieniem na starcie sezonu dla ekipy z Zawiercia. Tym bardziej że Clevenot nie jest jedynym zawodnikiem, który zmaga się z problemami zdrowotnymi w drużynie. Kontuzjowany jest m.in. Tomasz Kalembka, a do zdrowia powoli wraca Michał Szalacha.

Mimo wszystko Winiarski powinien poradzić sobie z wypełnieniem luki po Clevenocie. Do jego dyspozycji pozostają jeszcze przyjmujący Bartosz Kwolek, Patryk Łaba czy Samuel Cooper. Mecz Warty Zawiercie z AZS-em Olsztyn odbędzie się już w sobotę 21 października o godzinie 20:30.