Wielki powrót Malwiny Smarzek. Właśnie na to czekaliśmy

Malwina Smarzek poprzedni sezon spędziła w brazylijskim Gremio de Volei Osasco, z którym wywalczyła brąz mistrzostw kraju. Atakująca zdecydowała później na powrót po dwóch latach przerwy do włoskiej Serie A i zasilenie szeregów Trasportipesanti Casalmaggiore. W międzyczasie zanotowała też powrót do reprezentacji Polski, jednak z powodu problemów zdrowotnych wystąpiła jedynie w sierpniowych spotkaniach towarzyskich z Turczynkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ryszard Bosek wspomina Tomasza Wójtowicza: Ja nie umiem go nie chwalić

Znakomity początek sezonu Smarzek. Jest liderką drużyny

Smarzek nie wystąpiła więc podczas późniejszych mistrzostw Europy oraz kwalifikacji olimpijskich, jednak z pewnością ma apetyt na wyjazd na igrzyska do Paryża. Pokazuje to już od początku sezonu we Włoszech. 27-latka szybko odnalazła się w nowej drużynie i została jej główną postacią. Pokazało to spotkanie drugiej kolejki z Igor Gorgonzola Novarą, w którym zdobyła 27 punktów u była najlepiej punktującą zawodniczką meczu. Łącznie po dwóch kolejkach jest drugą najlepiej punktującą zawodniczką ligi z 49 punktami na koncie. Lepsza jest jedynie Maja Storck (Wash4Green Pinerolo, 56 pkt).

Świetna dyspozycja Smarzek to niestety jedna z niewielu dobrych informacji dla Casalmaggiore. Zespół poniósł jak do tej pory dwie porażki (2:3 z Bergamo i 1:3 z Novarą), co przekłada się na 11. miejsce w ligowej tabeli. Prowadzi Imoco Conegliano z Joanną Wołosz (6 pkt), które w dwóch spotkaniach nie straciło jeszcze seta. Klub Olivii Różański, Volley Bergamo, zajmuje z kolei 8. pozycję (jedno zwycięstwo, 2 pkt).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Smarzek walczy o igrzyska, sygnał w kierunku Lavariniego

Forma Smarzek jest dobrą informacją w perspektywy przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Trener Stefano Lavarini z pewnością zwróci uwagę na te występy, a przed imprezą docelową może stanąć przed trudnym wyborem. Niezaprzeczalnym numerem jeden w ataku wydaje się być Magdalena Stysiak, która teraz współpracuje z trenerem również w lidze, a konkretnie w barwach Fenerbahce. Smarzek może z kolei z powodzeniem zawalczyć o pozycję drugiej atakującej. Konkurencja też z pewnością nie odpuści, a mowa przede wszystkim o Monice Gałkowskiej, która ma za sobą udane występy w zakończonym sezonie reprezentacyjnym.