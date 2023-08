Kiedy grają Polki na mistrzostwach Europy? O której mecze siatkarek? [TERMINARZ]

Siatkarki reprezentacji Polski osiągnęły ostatnio największy sukces w międzynarodowych rozgrywkach od lat. Zawodniczki Stefano Lavariniego wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów, pokonując po drodze kilka zespołów ze światowej czołówki. To stawia je w roli faworytek mistrzostw Europy, które rozpoczną się już we wtorek 15 sierpnia. Tak wygląda terminarz Polek.

Polskie siatkarki w gronie faworytek mistrzostw Europy. Kiedy i z kim grają?

Tytułu sprzed dwóch lat bronią Włoszki, które w tym roku są jednymi ze współgospodyń turnieju. Rywalizacja o medale mistrzostw Europy odbędzie się również w Niemczech, Estonii i Belgii. Właśnie w ostatnim z wymienionych krajów Polki rozegrają mecze fazy grupowej. Rywalkami naszych zawodniczek, oprócz gospodyń, będą w grupie A Serbki, Ukrainki, Węgierki i Słowenki. Spotkania "polskiej" grupy zostaną rozegrane w Gandawie.

Polki już sieją postrach wśród rywalek, nawet mistrzyń świata. "Reszta to outsiderzy"

Polskie siatkarki pierwszy mecz rozegrają w piątek 18 sierpnia, kiedy zmierzą się ze Słowenkami. Zwieńczeniem rywalizacji w fazie grupowej będzie spotkanie z Ukrainkami, zaplanowane na czwartek 24 sierpnia. Awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze drużyny z każdej grupy.

Terminarz Polek na mistrzostwach Europy:

Polska - Słowenia, piątek 18 sierpnia (20:00)

Polska - Węgry, niedziela 20 sierpnia (17:00)

Polska - Serbia, poniedziałek 21 sierpnia (17:00)

Polska - Belgia, wtorek 22 sierpnia (20:00)

Polska - Ukraina, czwartek 24 sierpnia (17:00)

Grbić przekazał niepokojące wieści. "Sytuacja nie jest łatwa"

Na co stać Polki podczas ME? Nadzieje rozbudzone jak na początku XXI wieku

Patrząc na skład "polskiej" grupy, awans do dalszej fazy rywalizacji jest wręcz koniecznością. W 1/8 finału drużyny z grupy A skrzyżują się z grupą C. To oznacza, że zawodniczki Lavarinirego o ćwierćfinał ME zagrają z Turczynkami, Niemkami, Szwedkami, Czeszkami, Greczynkami lub Azerkami. Zakładając, że Polki zajmą jedną z dwóch czołowych lokat w grupie, nie powinny na tym etapie trafić na wymagające przeciwniczki.

Awans do ćwierćfinału byłby powtórzeniem wyniku z dwóch poprzednich edycji. W 2019 roku kadra pod wodzą Jacka Nawrockiego zakończyła rywalizację tuż za podium, a przed dwoma laty przegrała w 1/4 finału 0:3 z Turczynkami. Jeżeli naszym siatkarkom uda się utrzymać znakomitą dyspozycję, tym razem może być znacznie lepiej. Marzeniem kibiców byłoby nawiązanie do pięknej historii kadry Andrzeja Niemczyka, która dwukrotnie sięgała po złoto mistrzostw Europy (2003,2005). Już sam powrót na podium czempionatu po 14 latach przerwy (brązowy medal w 2009 roku) będzie jednak bardzo dobrym wynikiem.