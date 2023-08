Polskie siatkarki już 18 sierpnia rozegrają pierwsze spotkanie podczas mistrzostw Europy. Zawodniczki Stefano Lavariniego po niedawnym sukcesie w Lidze Narodów, gdzie wywalczyły brązowy medal, będą jednymi z faworytek rywalizacji. Wśród rywalek już są postrzegane jako bardzo groźne przeciwniczki.

Ognjenović obawia się meczu z Polkami na mistrzostwach Europy. "Zadecyduje o przebiegu rozgrywek"

Reprezentantki Polski walkę o medale czempionatu rozpoczną w grupie A, gdzie zmierzą się z Serbkami, Belgijkami, Ukrainkami, Słowenkami i Węgierkami. Rozgrywająca mistrzyń świata, Maja Ognjenović, najbardziej obawia się meczu właśnie z naszą drużyną. - Bez urazy dla Ukrainy, Słowenii, Węgier i Belgii, ale to są outsiderzy. To mecz z Polską zdecyduje o dalszym przebiegu rozgrywek. Musimy jak najlepiej przygotować się do tego spotkania i skoncentrować się na tym, by grać swoją siatkówkę. Wierzę, że nasza forma będzie optymalna właśnie wtedy, kiedy będzie to najbardziej potrzebne - stwierdziła w rozmowie z "Kurirem".

Obawy Ognjenović są jak najbardziej słuszne. W tegorocznej Lidze Narodów Serbki uległy drużynie Lavariniego w trzech setach. Choć na parkiecie zabrakło wtedy największej gwiazdy drużyny, atakującej Tijany Bosković, w składzie była zdecydowana większość zawodniczek, które w ubiegłym roku sięgnęły po mistrzostwo świata. Dodatkowo właśnie Polki sprawiły serbskiej reprezentacji największe problemy na drodze do obrony tytułu z 2018 roku i były blisko wyeliminowania faworytek w ćwierćfinale.

Obie drużyny rozpoczną rywalizację na mistrzostwach Europy w piątek 18 sierpnia. O 17:00 Serbki zmierzą się z Ukrainkami, a trzy godziny później Polki rozegrają mecz ze Słowenkami.