Obrończynie tytułu na ME siatkarek jeszcze mocniejsze. Rosjanka ma nowe obywatelstwo

Już za cztery dni rozpoczną się mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Polscy kibice z pewnością liczą na bardzo dobry występ kadry Stefano Lavariniego, która niedawno sięgnęła po brąz Ligi Narodów. Jednymi z faworytek do zwycięstwa będą obrończynie tytułu, Włoszki. Jedne ze współgospodyń imprezy powalczą we wzmocnionym składzie.

Antropova nową reprezentantką Włoch. Czekała na obywatelstwo od lat

W drużynie powołanej przez Davide Mazzantiego znalazła się Ekaterina Antropowa. 20-latka jest uznawana za jeden z największych siatkarskich talentów. Pochodząca z Rosji atakująca od lat mieszka we Włoszech i starała się o obywatelstwo tego kraju. Otrzymała je 3 sierpnia, jednak aby mogła reprezentować Włochy na arenie międzynarodowej, musiały zostać dopięte wszelkie formalności. To nastąpiło w czwartek 10 sierpnia. "Ekaterina Antropowa od wczorajszego popołudnia jest obywatelką Włoch. Ostatnia formalność, której zabrakło, aby dać jej zielone światło na reprezentowanie naszego kraju, została wypełniona" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Włoski dziennik sportowy przytoczył również słowa zawodniczki Savino Del Bene Scandicci, która nie kryła ogromnej radości z faktu, że może występować we włoskiej reprezentacji. "To wspaniały dzień, na który czekałam od dawna. Chcę podziękować wszystkim, którzy mi pomogli. Nie mogę się doczekać, aby założyć niebieską koszulkę i wejść na boisko jako reprezentantka Włoch. To jest nagroda za te wszystkie lata wyrzeczeń" - stwierdziła.

Włoszki 15 sierpnia zmierzą się w meczu otwarcia z Rumunkami. W ramach rywalizacji w grupie B czekają je jeszcze starcia z Bułgarkami, Chorwatkami, Bośniaczkami i Szwajcarkami.