Problemy, problemy siatkarzy przed ME. Grbić zapowiada, że będzie czekał na ostatnią chwilę

Polscy siatkarze przebywają obecnie na zgrupowaniu w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed startem mistrzostw Europy. Zawodnicy Nikoli Grbicia niedawno wywalczyli złoto Ligi Narodów, ale z pewnością mają apetyt na kolejne sukcesy. Na ostatniej prostej do kolejnej ważnej imprezy w sezonie napływają jednak mało optymistyczne informacje.

Problemy zdrowotne w polskiej kadrze. Słowa Grbicia mogą niepokoić

Chodzi o stan zdrowia dwóch ważnych ogniw reprezentacji, Bartosza Kurka i Mateusza Bieńka. Atakujący zapewnił wczoraj, że wraz z całym sztabem robi wszystko, aby jak najszybciej wyleczyć uraz biodra, którego nabawił się podczas finałów LN w Gdańsku. Kolejne informacje na temat kapitana reprezentacji przekazał dzisiaj trener Grbić.

- W tym momencie Bartosz Kurek nie może skakać. Wykonuje więc pierwszą część treningu – ćwiczy elementy obronne i tym podobne. Wykonuje jedynie kontrolowane zadania przy ćwiczeniach bloku. Kiedy gramy sześć na sześć, nie uczestniczy w treningu. Wszystko idzie zgodnie z planem, który zakłada, że jeszcze nie będzie skakał. Chcemy go najpierw wzmocnić, a to jest pewien proces. Musi na to pracować każdego dnia, co też robi. Potrzebuje czasu, by zacząć uczestniczyć w normalnym treningu siatkarskim - zapewnił szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport.

Znacznie gorzej brzmiały informacje dotyczące środkowego reprezentacji. - Mateusza Poręby jest z nami, ponieważ Mateusz Bieniek nie może obecnie trenować - stwierdził wprost Grbić. Trener dodał, że chodzi o kontuzję stopy, którą odniósł w Gdańsku. Polacy pierwszy mecz na mistrzostwach Europy zagrają dokładnie za 20 dni, a to może oznaczać, że Bieniek tym razem nie będzie w stanie pomóc kolegom z reprezentacji.

Grbić usłyszał również pytanie o to kiedy ogłosi skład na mistrzostwa. Odpowiedź był bardzo niejednoznaczna. - Im więcej trenujemy, tym więcej uzyskuję odpowiedzi. Dzięki nim mogę jeszcze dokładniej ocenić swoje decyzje. Przede wszystkim chcę dowiedzieć się, jaki będzie fizyczny stan każdego z zawodników – czy są zdrowi, czy nie i czy mogą wrócić na czas do gry. Najpewniej poczekam do ostatniego momentu z ogłoszeniem składu, tak jak zrobiłem to w przypadku VNL w Gdańsku. To może się jednak zmienić - podsumował.

Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn odbędą się w dniach 28 sierpnia-16 września. Polacy będą rywalizować w grupie C, w której zmierzą się z Holadnią, Danią, Czechami, Czarnogórą i Macedonią Północną.