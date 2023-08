Szok. Gwiazda reprezentacji Polski nie jedzie na ME. Jest oficjalnie potwierdzenie

Polskie siatkarki po sukcesie w Lidze Narodów przygotowują się obecnie do startu na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone pierwszy mecz rozegrają 18 sierpnia. Stefano Lavarini wciąż nie ogłosił 14-osobowej kadry na turniej, choć powoli odkrywa pierwsze karty. Wiadomo już, że na imprezę nie pojedzie wielka gwiazda.

Oficjalnie. Malwina Smarzek nie pojedzie na ME

Od kilkunastu dni razem z reprezentacją trenowały nieobecne podczas Ligi Narodów Joanna Wołosz oraz Malwina Smarzek. Obie wystąpiły także podczas ostatnich meczów towarzyskich z Turcją. O ile Wołosz raczej może być pewna miejsca w składzie, to inaczej wyglądała sytuacja Smarzek. Stefano Lavarini zdecydował, że jako druga atakująca w tym sezonie w kadrze będzie występować Monika Gałkowska. - W związku z tym rozmawialiśmy z Malwiną Smarzek o jej ewentualnej pomocy kadrze w roli przyjmującej - przyznał selekcjoner na łamach oficjalnej strony siatkarskiej federacji.

Podczas spotkań kontrolnych w Mielcu wracająca do kadry zawodniczka nabawiła się lekkiego urazu. W związku z tym selekcjoner i siatkarka podjęli decyzję o wyjeździe gwiazdy ze zgrupowania. - We wtorek ja i Mali odbyliśmy rozmowę i zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Malwina nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczający dla obojga z nas – obydwoje nie bylibyśmy pewni tego czy jest gotowa do rywalizacji w ważnym turnieju; byłoby to raczej jedynie zaadaptowanie się na ostatnią chwilę do tej pozycji - powiedział Włoch.

- Właśnie dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że lepiej będzie się zatrzymać i nie czekać do ostatnich dni, ponieważ mieliśmy wspólne odczucia, że czasu jest niewystarczająco wiele. Dlatego też, będę korzystał z tych lub innych zawodniczek, które ciągle rozważaliśmy - dodał.

Smarzek zostanie zastąpiona na zgrupowaniu przez Weronikę Szlagowską. Pierwszy mecz na ME Polki rozegrają w przyszły piątek 18 sierpnia ze Słowenią. Początek o 20:00.