Świetne wieści. Gwiazda wraca do reprezentacji Polski. "Mam więcej broni"

Siatkarska reprezentacja Polski ma za sobą kapitalny czas, w którym dość niespodziewanie zdobyła brązowy medal Ligi Narodów. Polki radziły sobie powyżej oczekiwań, chociaż w kadrze nie grała wtedy Joanna Wołosz, czyli kapitan zespołu. Rozgrywająca leczyła kontuzję ręki po sezonie we Włoszech, ale wreszcie wróciła do gry. To świetna informacja dla Stefano Lavariniego.

Stefano Lavarini szczęśliwy z powrotu Joanny Wołosz. "Chcemy być najmocniejsi"

Podczas Ligi Narodów pierwszą rozgrywającą polskiej kadry była Katarzyna Wenerska. W tej funkcji sprawdziła się kapitalnie. Po powrocie Joanny Wołosz straciła jednak miejsce w składzie i to właśnie kapitan reprezentacji Polski była numerem jeden w czterech sparingach z reprezentacją Turcji.

Z pewnością powrót 33-latki to zdecydowany krok w przód dla reprezentacji. Stefano Lavarini został zapytany, o ile procent lepsza jest kadra z Wołosz, niż z Wenerską w składzie. - Nie możemy rozmawiać w ten sposób. Mamy również inne rozwiązania, Kasia pokazała, że może radzić sobie świetnie. Ujmę to tak: kiedy mamy więcej broni, możemy podnosić nasz poziom - stwierdził selekcjoner w rozmowie z Interią.

Pomimo tonowania nastrojów, szkoleniowiec nie omieszkał skierować ciepłych słów w kierunku liderki polskiej kadry. - Oczywiście Asia jest najlepszą rozgrywającą na świecie i to przyjemność oraz wielka przewaga mieć ją po naszej stronie. Ale nie chcę tego oceniać w kategorii 10 czy pięciu dodatkowych procent. Chcemy być najmocniejsi, jak to możliwe, z dziewczynami, które dołączyły do drużyny - dodał Lavarini.

Włoski szkoleniowiec przekonuje, że wraz ze sztabem dbają nie tylko o przygotowanie taktyczne i fizyczne, ale również o mentalność zespołu. Jego zdaniem kadra w każdym aspekcie poczyniła zdecydowany progres. - W czasie ostatnich rozgrywek prawdopodobnie zrobiliśmy mały krok do przodu. Trzeba jednak brać pod uwagę dłuższy okres, więc ocenimy to w przyszłości. Ale z pewnością zrobiliśmy postęp przez te półtora roku. Wciąż rośniemy - podsumował Lavarini.

Obecnie reprezentantki Polski przebywają obecnie w Spale, gdzie przygotowują się do mistrzostw Europy. Selekcjoner już 14 sierpnia ogłosi 14-osobową kadrę, która pojedzie na turniej. Ten rozpocznie się dzień później.