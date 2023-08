Liderka reprezentacji Polski komentuje plotki o konflikcie. Jaśniej się nie da

Polskie siatkarki znakomicie rozpoczęły tegoroczny sezon reprezentacyjny. Najlepszym dowodem jest brązowy medal Ligi Narodów. Wcześniej zawodniczki Stefano Lavariniego zakończyły fazę grupową na pozycji liderek. W ostatnich dniach kibice mogli się z kolei emocjonować towarzyskimi spotkaniami z triumfatorkami wspomnianych zawodów, Turczynkami.

Nasze zawodniczki pokazały bardzo dobrą dyspozycję i wygrały dwa z trzech rozegranych pojedynków. Mecze w Krośnie i Mielcu były szczególne dla Joanny Wołosz i Malwiny Smarzek, które wróciły do reprezentacji. Obecność tak doświadczonych zawodniczek może być sporym atutem przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, gdzie Polki będą jednymi z głównych faworytek.

Zainteresowanie budził przede wszystkim powrót Smarzek, która może grać na pozycji atakującej i przyjmującej. Po mediach krążyła plotka, że 27-latka nie ma najlepszych stosunków z Magdaleną Stysiak. Liderka kadry w rozmowie z "Wprost" jasno odniosła się do tych doniesień.

- Bardzo dobrze mi się z nią żyje w kadrze. Nie wiem, dlaczego ludzie myślą, że między nami jest jakiś konflikt. Mam z nią bardzo dobry kontakt. Co więcej, często mówiłam, że im więcej dobrych zawodniczek w ataku i przyjęciu, tym lepiej. Potrzebujemy mocnej reprezentacji, a nie jesteśmy już młodzieżą, która kłóci się o czas na boisku - stwierdziła.

- Siatkówka jest sportem zespołowym. Im więcej solidnych kandydatek tym lepiej. Później zostaje kwestia naszej wewnętrznej rywalizacji o miejsce w składzie i trenera, który podejmuje decyzje. Jeżeli chcemy wygrywać na największych imprezach, to potrzebujemy każdej najlepszej zawodniczki - dodała Stysiak.

Atakująca reprezentacji Polski podsumowała również pomysł wprowadzenia w reprezentacji patentu, który z powodzeniem funkcjonuje u Turczynek. Mowa o grze na dwie atakujące, czyli w przypadku naszej kadry byłyby to właśnie Stysiak i Smarzek. - Czemu by nie? To też kwestia jakby nas rozmieszczono. Podejmowaliśmy już próby stawiania Malwiny w przyjęciu, a biorąc pod uwagę obecne problemy zdrowotne z zawodniczkami na tej pozycji, pomysł ma rację bytu. Sama nie czuję się już na tyle pewnie, by znów grać jako przyjmująca - podsumowała.

Polki rozpoczną rywalizację podczas mistrzostw Europy 18 sierpnia, kiedy zmierzą się ze Słowenkami. Później zawodniczki Lavariniego czekają jeszcze spotkania z Węgierkami (20 sierpnia), Serbkami (21 sierpnia), Belgijkami (22 sierpnia) i Ukrainkami (24 sierpnia).