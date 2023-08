Wielki sukces polskich siatkarek! Na to czekaliśmy. Brawo!

Akademicka reprezentacja Polski w półfinale uniwersjady spotkała się z gospodyniami z Chin i boleśnie przegrała 0:3 (20:25, 15:25, 15:25), tym samym tracąc szansę na triumf. Polskim siatkarkom pozostała jedynie walka o brąz z Brazylią, która wydawała się niezwykle trudnym rywalem. Zwłaszcza że w fazie grupowej Biało-Czerwone uległy im 2:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Sarara: Nie robię show na konferencjach, chciałem zrobić w walce

Polskie siatkarki z brązowym medalem Uniwersjady. Trzeci medal w historii

Już pierwszy set pokazał, że Brazylia jest niezwykle mocnym i Polki przegrały go jedynie do 12. Źle wróżyło to przed kolejnymi partiami, ale na szczęście w nich Biało-Czerwone wyglądały dużo lepiej. Do remisu w meczu doprowadziły od razu, wygrywając 25:23. W kolejnym secie był jeszcze lepiej i zakończyło się triumfem Polek do 21. Czwarta odsłona okazała się ostatnią, ponieważ akademiczki wygrały do 20, a całe spotkanie 3:1.

Stysiak zaryzykowała i wszyscy zamarli. Rywalka bała się na to patrzeć

Tym samym polskie siatkarki zdobyły brązowy medal Uniwersjady w Chengdu, a krążek jest trzecim w ich historii występów na akademickim turnieju. Ponadto jest również największym sukcesem do 2009 roku, kiedy to również stały na najniższym stopniu podium.

Kobiety z brązem, mężczyźni z szansą na złoto. Mecz już w poniedziałek

Na medalu kobiecej kadry sukcesy Polski na uniwersjadzie z pewnością się nie zakończą. Drużyna męska w sobotnim półfinale pokonała Iran 3:0 (25:21, 25:22, 25:11). Siatkarze podczas trwającego turnieju nie stracili jeszcze ani jednego seta i są murowanymi kandydatami do złotego medalu.

Fantastyczna seria polskich siatkarzy trwa. Powalczą o złoto. Brawo, brawo

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W finale Biało-Czerwoni podejmą Włochów, który w półfinale gładko pokonali Chiny 3:0 (25:19, 26:24, 25:15). Mecz zaplanowano na godzinę 14:00 w poniedziałek 7 sierpnia.