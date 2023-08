Wzdychał do niej Neymar. Najpiękniejsza siatkarka świata zdradziła, na czym zarabia

Key Alves to 23-letnia brazylijska siatkarka, która występuje na pozycji libero w zespole Osasco Voleibol Clube. Od początku kariery była uznawana za spory talent i nadzieję brazylijskiej siatkówki. Otrzymywała m.in. powołania do kadr młodzieżowych.

Na parkiecie nie tylko wyróżnia się ponadprzeciętnymi umiejętnościami, ale także urodą. Alves jakiś czas temu została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych siatkarek na świecie. W swojej ojczyźnie jest bardzo popularna. Na Instagramie jej profil śledzi ponad 12 mln użytkowników. Żadna inna siatkarka nie może pochwalić się taką liczbą fanów.

Key Alves udostępnia intymne zdjęcia. "Zarabiam na tym więcej niż na boisku"

Mimo młodego wieku, Brazylijka już teraz myśli o życiu po siatkówce. Obecnie łączy sport z pracą w innej branży. W rozmowie z dziennikarzem brazylijskiego "O Globo" otwarcie opowiedziała o tym, w jaki sposób zarabia naprawdę duże pieniądze.

- Rozpoczynam trzeci sezon w seniorskiej drużynie i uważam się za profesjonalistkę. Ale sprawy poza boiskiem też zaczęły się rozwijać, stąd zaczęłam poświęcać temu więcej czasu i uwagi. Jestem siatkarką, modelką oraz influencerką. Prowadzę również własny biznes. Zarabiam na platformach internetowych 50 razy więcej niż na graniu w siatkówkę - ujawniła brazylijska siatkarka.

Key Alves prowadzi konto na serwisie OnlyFans przeznaczonym dla dorosłych i zarabia na nim miliony. Jak przyznaje, nie wszystkie koleżanki z drużyny wspierają ją w tej branży, ale ona sama nie przejmuje się tym.

- Ogólnie moja drużyna mnie wspiera, chociaż nie wszystkie koleżanki są z tego powodu zadowolone. Niektóre z nich pokazały swoje prawdziwe oblicze i przynajmniej teraz wiem, kto jest moją przyjaciółką. Niektóre zawodniczki zazdroszczą mi zdecydowanie większych zarobków. Jednak klub wie, że nie robię niczego, co wpłynęłoby negatywnie na wizerunek klubu - dodała Alves.

Brazylijska siatkarka zdradziła, co napisał do niej Neymar

23-latka również ujawniła, że ?Neymar wysłał jej niemoralną propozycję.

- Rozmawiał z moją siostrą, kiedy ona była singielką. Wysyłali do siebie wiadomości. Później ona zaczęła się z kimś spotykać, a on przestał do niej wypisywać. Co zrobił później? Napisał do mnie, jakby myślał, że nigdy wcześniej nie rozmawiałam o nim z siostrą - relacjonowała siatkarka w rozmowie z brazylijskimi mediami. Piłkarz miał zaproponować kobietom intymne spotkanie we trójkę.

Key Alves kilka miesięcy temu doznała poważnej kontuzji kolana. Przerwę w grze wykorzystała na udział w brazylijskiej edycji programu "Big Brother". Następnie zaczęła występować w innych programach telewizyjnych.