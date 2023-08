Niezwykle zacięty mecz polskich siatkarek z mistrzyniami Ligi Narodów. Pięć setów!

W piątkowe popołudnie polskie siatkarki zmierzyły się w drugim meczu towarzyskim z Turcją. Przed dwoma dniami Biało-Czerwone pokonały tegoroczne mistrzynie Ligi Narodów 3:1 (25:20, 25:23, 25:16, 20:25). Do gry w reprezentacji Polski w tamtym spotkaniu wróciły Malwina Smarzek i Joanna Wołosz, które nie były w zespole, który zdobył brąz Ligi Narodów w tym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Polki zagrają o brązowy medal. Różnica klas w półfinale

Pełen zwrotów akcji mecz reprezentacji Polski z Turcją

Początek spotkanie to niezwykle zacięta i wyrównana gra z obu stron. Ponownie od początku grała Joanna Wołosz, a w ataku wystąpiła Magdalena Stysiak. Nie było momentu, żeby którykolwiek z zespołów zbudował przewagą większą, niż dwa punkty. Głównie prowadziły podopieczne Stefano Lavariniego, ale do rozstrzygnięcia tej partii potrzebna była gra na przewagi. Przy stanie 25:24 dla Polek środkowa Turczynek uderzyła w siatkę i w tak prosty sposób zakończyła się gra w secie stojącym na wysokim poziomie. Polki prowadziły 1:0 po wygranej 26:24.

Drugi set to początkowo jeszcze lepsza gra Polek. Pewnie w przyjęciu, skutecznie w ataku. Siatkarki Lavariniego miały ciągle kilka punktów przewagi i wydawało się, że zmierzają pewnie do wygrania tej partii. Było 21:16 i wtedy coś zacięło się w grze naszych siatkarek, a odblokowało u Turczynek, które blokowały, broniły i korzystały ze skutecznej gry Melissy Vargas i Ebrar Karakurt. Po chwili było tylko 23:21, po czym reprezentacja Turcji zdobyła cztery punkty z rzędu i wygrała seta 25:23.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Koncertowa gra Polaków. Raz, dwa, trzy. Bijemy brawo

Trzecia partia to niemalże lustrzane odbicie drugiej. Z tą różnicą, że rozpędzone Turczynki ciągle prowadziły grę i nie pozwalały Polkom na odrobienie strat w żadnym momencie. W grze Biało-Czerwonych pojawiało się coraz więcej błędów i nerwowości, co sprawiło, że przegrały tę partię 22:25.

W czwartym secie na boisku pojawiła się Malwina Smarzek i Polki doprowadziły do tie-breaka

Trzeba było coś zmienić w grze Polek i widział to włoski szkoleniowiec. Desygnował do gry Malwinę Smarzek za Magdalenę Stysiak. 27-latka początkowo została szybko zablokowana, ale wraz z kolejnymi akcjami zaczęła się rozkręcać. Dzięki m.in. jej dobrej postawie nasze siatkarki od stanu 6:10 przeszły do 13:12. Od tego momentu znowu zaczęła lepiej wyglądać gra reprezentantek Polski, które sukcesywnie zaczęły powiększać przewagę i ostatecznie wygrały seta 25:22, doprowadzając tym samym do tie-breaka. Najlepiej grę Polek obrazują statystyki pięciu punktowych bloków i trzech asów serwisowych przy zaledwie dwóch popsutych zagrywkach.

Tie-break niestety od początku był pod dyktando Turczynek, które kierowane przez fantastycznie dysponowaną Melissę Vargas zbudowały trzypunktową przewagę. Od stanu 5:8 rywalki Polek zdobyły dwa kolejne punkty i sytuację w tym spotkaniu, a zarazem całym meczu miały pod kontrolę. Nasze siatkarki nawet jeśli miały okazję na odrobienie strat, to Turczynki podbijały i blokowały praktycznie wszystko. Ostatecznie wygrały piątego seta 15:12. Chociaż Polki tym razem przegrały, to ponownie pokazały, że są w dobrej formie i są w stanie rywalizować z każdą drużyną na świecie.

Polska - Turcja 2:2 (26:24, 23:25, 22:25, 25:22, 10:15)

Kolejny sparing Polek z Turczynkami zaplanowany jest na sobotę 5 sierpnia. Początek meczu o 18:00.