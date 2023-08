Złe wieści przed ME. Reprezentantka Polski z urazem. Lavarini komentuje

Reprezentacja Polski zakończyła rozgrywki Ligi Narodów z brązowymi medalami po zwycięstwie 3:2 nad Stanami Zjednoczonymi. To jednak nie koniec sezonu reprezentacyjnego, bo podopieczne Stefano Lavariniego zagrają jeszcze w mistrzostwach Europy, a także w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Teraz Polki grają serię meczów towarzyskich z Turczynkami. Pojawiła się jednak nieprzyjemna wiadomość.

Reprezentantka Polski z urazem. Lavarini komentuje. "Zostaje z grupą"

W pierwszym meczu z Turczynkami nie wystąpiła Martyna Czyrniańska. Przyjmująca reprezentacji Polski zmaga się z problemami mięśniowymi. Całą sprawę skomentował trener Lavarini. - Problemy mięśniowe Martyny wymagają innego trybu pracy i indywidualnego podejścia. Martyna zostaje nadal z grupą, bo podlega codziennej kontroli i działaniom regeneracyjnym. Jest ważną częścią zespołu, więc sztab szkoleniowy i medyczny dokłada wszelkich starań, aby w bezpieczny sposób przygotować ją do nadchodzących mistrzostw Europy - tłumaczy selekcjoner, cytowany przez oficjalną stronę PZPS.

Jeśli Czyrniańskiej nie uda się doprowadzić do pełnej sprawności na ten turniej, to według słów Lavariniego ma być gotowa na turniej kwalifikacyjny w Łodzi. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Czyrniańska wypada z gry w sezonie reprezentacyjnym ze względu na problemy zdrowotne. W 2022 roku przyjmująca Eczacibasi Stambuł nie zagrała na mistrzostwach świata przez uraz mięśni brzucha. Na razie nie wiadomo, czy Lavarini kogokolwiek powoła w miejsce Czyrniańskiej na mistrzostwa Europy. Jedną z potencjalnych kandydatek na jej miejsce jest Julita Piasecka z ŁKS Commercecon Łódź.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 15 sierpnia i potrwają do 3 września. Polki zagrają w grupie B z Belgią, Węgrami, Serbią, Słowenią i Ukrainą. Turniej kwalifikacyjny w Łodzi odbędzie się od 16 do 24 września, a poza Polską o przepustkę na IO będzie walczyć Tajlandia, Korea, Słowenia, Kolumbia, Niemcy, Włochy oraz Stany Zjednoczone.