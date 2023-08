Szaleniec wziął na celownik gwiazdę reprezentacji. Natychmiastowa reakcja klubu i policji

Hande Baladin jest jedną z czołowych zawodniczek reprezentacji Turcji oraz wicemistrza kraju, Eczacibasi Stambuł. Przyjmująca w ostatnim czasie sięgnęła wraz z drużyną narodową po złoto Ligi Narodów. Kolejne sukcesy przekładają się na wzrost popularności siatkarki, która w ostatnim czasie przeżywała trudne chwile.

Baladin otrzymywała groźby od chorego psychicznie mężczyzny. Klub zareagował

25-latka była prześladowana przez mężczyznę, który kierował w jej stronę liczne groźny. "Obleję twoją twarz kwasem, zupełnie się nie boję. Nie umrę, dopóki się na tobie nie zemszczę" - brzmiała jedna z nich. Sprawa szybko została skierowana do prokuratury w Stambule, a niedługo później autor drastycznych słów został zatrzymany. Według tureckich mediów jest nim Mustafa M., który wcześniej leczył się psychiatrycznie.

Okazuje się, że powodem nękania zawodniczki był fakt, że wystąpiła ona w reklamie napojów energetycznych. Pojawianie się ich w telefonie mężczyzny sprawiło, że zaczął on obawiać się kradzieży danych, za co obwiniał właśnie Baladin.

W trudnych momentach przyjmująca mogła liczyć na wsparcie drużyny. We wtorek na oficjalnej stronie klubu pojawiło się oświadczenie potępiające tego typu zachowania. "Stanowczo potępiamy wiadomości z pogróżkami wysyłane w mediach społecznościowych do Hande Baladin. Pragniemy poinformować, że wszczęto postępowanie karne w sprawie osoby grożącej naszej zawodniczce, złożono zawiadomienie do prokuratury, osoba ta została zatrzymana przez służby bezpieczeństwa i śledzimy przebieg tego procesu" - czytamy.

"Jako klub sportowy Eczacibasi nie akceptujemy żadnej formy przemocy wobec kobiet. Jeszcze raz podkreślamy, że zawsze będziemy wspierać kobiety w ich walce o sprawiedliwe i wolne od przemocy życie" - dodano w oświadczeniu.