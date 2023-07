Po wygranej reprezentacji Polski w Lidze Narodów wiadomo było, że 15 reprezentacji jest pewnych udziału w przyszłorocznych rozgrywkach. Pożegnały się z nią Chiny, które zajęły 16. miejsce w minionym sezonie. Ich miejsce mogli zająć jedynie triumfatorzy Volleyball Challenger Cup, które jest zapleczem dla prestiżowego turnieju. Wzięło w nim udział osiem zespołów, a rywalizacja od ćwierćfinałów zaprowadziła do decydującego meczu Katar - Turcja.

Turcja nowym rywalem Polaków w siatkarskiej Lidze Narodów 2024. Wygrali emocjonujący finał

Mecz finałowy rozegrano w Dosze w niedzielę 30 lipca o godzinie 18:00. Zdecydowanymi faworytami byli Turcy, którzy już w pierwszym secie pokonali rywali 25:13. Wydawało się, że będzie to dla nich łatwy mecz, ale Katarczycy już w kolejnej partii pokazali determinację i wygrali 25:21. Trzeci set znów nie był trudny dla Turcji, która wygrała 25:18. Po porażkach ekipa gospodarzy grała znacznie lepiej i w czwartej odsłonie wygrała 25:22, więc potrzebny był tie-break.

Polskie siatkarki już tylko o jeden mecz od walki o medale

W decydującym secie szybko na prowadzenie wyszła Turcja i konsekwentnie je utrzymywała. Rywali było stać jedynie na zbliżanie się na dwa punkty, by finalnie oddać aż cztery z rzędu od stanu 9:11 i przegrać 9:15. Tym samym to reprezentacja Turcji zapewniła sobie awans do prestiżowej Ligi Narodów.

Polscy siatkarze idą jak burza. Brutalny pokaz mocy. Zaczęli od 14:3

Oznacza to, że poznaliśmy pełną obsadę przyszłorocznej edycji Ligi Narodów, w której oczywiście weźmie udział broniąca tytułu reprezentacja Polski. Według kalendarza FIVB turniej rozpocznie się 14 maja 2024 roku, a zakończy finałem 30 czerwca.

Pełny skład Ligi Narodów w siatkówce mężczyzn 2024: