Polscy siatkarze idą jak burza. Brutalny pokaz mocy. Zaczęli od 14:3

Akademicka Reprezentacja Polski pewnie rozpoczęła zmagania w tegorocznej uniwersjadzie rozgrywanej w chińskim Chengdu. W pierwszym meczu fazy grupowej zawodnicy prowadzeni przez Dariusza Luksa wygrali gładko 3:0, w setach do 12, 15 i 20. - Siatkówka to chyba wcale nie jest najważniejszy i najpopularniejszy sport na tym turnieju, ale myśmy przyjechali do Chin po to, żeby wygrywać, a ja osobiście mam nadzieję, że to nie są moje ostatnie tak duże zawody - mówił po tamtym meczu Michał Gierżot, przyjmujący polskiej kadry, który przeciwko Portugalczykom zdobył 16 punktów.

Polscy siatkarze nie dali szans Hongkończykom

W drugim spotkaniu uniwersjady polscy siatkarze zmierzyli się z reprezentacją Hongkongu. To także był mecz, który z przebiegu wyglądał niczym trening dla Biało-Czerwonych, którzy dominowali nad rywalami w każdym aspekcie gry oraz pod względem warunków fizycznych.

Pierwszy set? Po chwili prowadzenie 14:3 i ostatecznie wygrana 25:11. Drugi to zdecydowanie bardziej wyrównana gra. Co prawda Polacy mieli przewagę czterech punktów przez cały set, ale w pewnym momencie zrobiło się "tylko" 19:16. Wtedy nasi reprezentanci wrzucili wyższy bieg i wygrali 25:19. Trzecia partia to powrót do gry z pierwszej i gładka wygrana w całym meczu 3:0 (25:11, 25:19, 25:14).

- Był może jakiś króciutki moment zachwiania, ale wtedy kapitan Łukasz Kozub zebrał zespół i problem zniknął. Podchodzimy do każdego meczu z szacunkiem do rywala, bo inaczej po prostu nie można. Cieszymy się z tego zwycięstwa, ale normalnie pracujemy dalej, bo już w środę gramy z Koreą Południową - mówił po meczu trener Dariusz Luks.

- Mamy taką grupę, jaką mamy, ale nie możemy zgubić koncentracji, bo musimy być gotowi, jak przyjdzie mecz, który będzie już o pozostanie w turnieju, czy o medal. Musimy być czujni - dodawał kapitan polskiej drużyny Łukasz Kozub.

W drugim spotkaniu "polskiej" grupy Portugalia wygrała z Koreą Południową 3:1. To właśnie z drużyną z Azji siatkarze Dariusza Luksa rozegrają ostatni mecz w fazie grupowej w środę 2 sierpnia.