Poszły na trening i zginęły. Tragiczna śmierć młodych siatkarek. Rodzice nie mogli zobaczyć ciał swoich dzieci

Do tragedii doszło w niedzielę po południu. Zawalił się dach szkoły średniej nr 34 w Qiqihar, mieście położonym w prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. Jak podaje Reuters, w momencie katastrofy w budynku znajdowało się 19 osób. Cztery zdążyły uciec, a kolejne cztery udało się uratować. Jedenaście zginęło. Większość z nich to młode dziewczęta - zawodniczki juniorskiej drużyny siatkarskiej.

Potworna tragedia w Chinach. Siatkarki zginęły w katastrofie budowlanej. "Nie dali mi jej zobaczyć"

Siatkarki kilka dni wcześniej wróciły z zawodów poza miastem. W niedzielne popołudnie odbywały trening. W jednej chwili wraz z trenerem znalazły się pod gruzami. Na miejsce przyjechały służby ratunkowe w nadziei, że uda się jeszcze kogoś uratować. Akcję zakończono dopiero w poniedziałek ok. czwartej nad ranem.

Chińskie władze zabroniły rodzicom oglądać ciał swoich dzieci. - Mówią mi, że moja córka odeszła, ale nie dali mi jej zobaczyć. Wszystkie dzieci miały twarze pokryte błotem i krwią. Błagałem, proszę, pozwólcie mi zidentyfikować dziecko. A jeśli to nie było moje dziecko? - skarżył się ojciec jednej z siatkarek, cytowany przez agencję Reutera.

Jak do tego doszło? Chińczycy znaleźli winnych dramatu

Co było przyczyną katastrofy? Ze wstępnych ustaleń wynika, że budowlańcy do konstrukcji dachu nielegalnie wykorzystali perlit. Jest to skała wulkaniczna często dodawana do tynków, zapraw czy betonów. Charakteryzuje się dużą wchłanialnością wody, dlatego nie powinna być wykorzystywana w wilgotnym klimacie. Okazuje się, że w ostatnich dniach region nawiedziły ulewne deszcze, doprowadzając gdzieniegdzie do powodzi. Eksperci podejrzewają, że woda za mocno obciążyła dach i dlatego doszło do zawalenia.

Firmę budowlaną odpowiedzialną za konstrukcję skrytykowała gazeta The Beijing News, będąca organem Chińskiej Partii Komunistycznej. "Tylko dzięki prawdziwemu przestrzeganiu norm budowlanych, poszanowaniu bezpieczeństwa oraz wzmocnieniu nadzoru i zarządzania procesem budowlanym możemy uniknąć powtórzenia błędu" - napisano.